Gottesdienst am Arbeitsort

Im Stützpunkt der Spitex-Organisation Gretzenbach, Däniken, Walterswil fand am vergangenen Sonntag in Gretzenbach ein ökumenischer Gottesdienst am betreffenden Arbeitsplatz statt. Das passende Thema hiess: «Ich war krank, und ihr habt mich besucht». Überall kann man mit Mitarbeitern, Angehörigen, Kundinnen, Nachbarn und Freunden Gottespräsenz feiern: integrativ und mitten im Leben, teilte Pfarrer Wieslaw Reglinski seine Ansichten mit. Somit entsteht eine Verbindung zwischen Kirche und Arbeitswelt, Glauben und tätigem Handeln. Er zeigte sich erfreut über die grosse Besucherschar. Der Gottesdienst diente zugleich als Eröffnung des Heimgruppenunterrichtes der 1.Klässler. Entsprechend sangen und verlasen die Mütter mit ihren Kindern Lieder, Fürbitten und Gebete. Christoph Prendl sorgte mit dem Keyboard für die musikalische Begleitung. Wieslaw Reglinski interviewte die Spitex-Leitung mit Sandra Studer, Nicole Aebi und Präsidentin Astrid Egli, um Näheres darüber zu erfahren. Diese wertvolle Institution betreut und hilft einer Vielzahl von akut und chronischen Erkrankten in den drei Gemeinden. Zum Arbeitsteam gehören dipl. Krankenpflegerinnen, Pflegehelferinnen und Haushalthilfen. Dabei werden die technischen Möglichkeiten (Smartphones) bei den Einsätzen ausgenützt. Pfarrer Daniel Müller zählte in seiner Predigt auf, dass es in der Bibel viele Stellen gebe, die über Krankheiten und Heilungen berichten. Als Grundlage nimmt er das Evangelium über einen Gelähmten, der auf einer Bahre durchs Dach vor die Füsse von Jesus gebracht und von ihm geheilt wurde. Wie kann es heute zu «seelischen Lähmungen», einem aktuellen Thema in Schule und Gesellschaft kommen, fragte er weiter? Stress, Belastungen, keine Schwäche zeigen, falsche Wertvorstellungen usw. dürften dafür verantwortlich sein. Religion heisst Rückbindung und Besammlung, um wieder zu sich kommen, genau was die Spitex an den Mitmenschen bewirkt. Bereits zum sechsten Male fand dieser spezielle Gottesdienst statt. Nach dem Besuch eines Bauernhofes, einer Autogarage, dem Werkhof, Schulzimmer und Früchteladen lud diesmal die Nonprofitorganisation Spitex ein. Mit einem speziellen Kugelschreiber als Geschenk und Andenken bedankten sich die Pfarrherren für den Besuch. Ein kräftiger Schlussapplaus gehörte dem Organisatoren-Team. Anschliessend wurde zum Apérobuffet eingeladen.

Alois Herzog