Ökumenischer Festgottesdienst am Jugend- und Dorffest Seon 29. Juni bis 1. Juli

Der Sonntag begann verheissungsvoll: Bilderbuchwetter! Die Reformierte und die Katholische Kirchgemeinde hatten zum Gottesdienst in die Reformierten Kirche eingeladen! Thema:" Gott ist auch dein Reisebegleiter!" Dem Festthema "Weltreise" entsprechend, stand dieser Satz im Zentrum. Eine grosse, im besten Sinne des Wortes Generationen übergreifende frohgestimmte Gemeinde fand sich in der Kirche ein. Mit kindlicher Frische und Fröhlichkeit eröffnete ein Chor von Kindergarten- und Schulkindern den Gottesdienst. Pfarrer Jürgen Will und Gemeindeleiter Gerhard Ruff begrüssten die Gemeinde und luden zum Gotteslobe ein. In einer spannenden Dialogpredigt zum Thema vernahm die Gemeinde viel Ermutigendes zum Aufbrechen und Reisen! Besonders auch im übertragenen Sinne. Aus einer reichen Fülle biblischer Geschichten und indem sie uns aus ihren persönlichen Lebenserfahrungen erzählten, erläuterten uns unser Pfarrer und unser Gemeindeleiter, dass wir alle auf dieser Erde, in unserer Welt, Pilger und Reisende sind. Mit wohlklingender Musik bereicherte unser Organist den Gottesdienst. Die Kinder stimmten mit ihrem fröhlichen "Wenn's di fascht verjagt vor Fröid......" in das Gotteslob ein.Wir danken allen herzlich, die zu dieser sehr schönen, eindrucksvollen Feier beigetragen haben.