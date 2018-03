«Hereinspaziert» hiess es am Samstagnachmittag in Birr – es durften alle Instrumente unter Anleitung der Lehrpersonen ausprobiert werden. Das Angebot wurde rege benutzt: es wurde musiziert, gefragt, gestaunt und manches Kind durfte stolz sein, was es «seinem» Instrument entlocken konnte.

Zuvor durften am Freitagvormittag die Schulklassen von Birr, Birrhard, Lupfig und Scherz mit ihren Klassenlehrpersonen dem Lehrerkonzert und den Liedern der Musikgrundschüler beiwohnen. Am Samstag kam dann an der Musikaufführung zusätzlich der Kinderchor zum Einsatz. Alle Interessierten bekamen so die Möglichkeit, das Angebot der Musikschule Eigenamt ausgiebig zu erleben.

www.mseigenamt.ch