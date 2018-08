Wir freuen uns, dass sich Ursula Haag, Kirchdorf, als Kandidatin für die Gemeinderat - Ersatzwahlen am 23. September zur Verfügung stellt.

Ursula Haag ist in Rieden geboren und aufgewachsen und wohnt heute mit ihrer Familie in Kirchdorf. In ihrer Freizeit engagiert sie sich in diversen Vereinen und Vorständen. Besonders die Arbeit für Senioren- Mobil im Alter „ Mia“ liegt ihr am Herzen.

Ihre Fachkenntnisse als Finanzchefin eines KMU hat Ursula Haag während mehr als 8 Jahren erfolgreich in die Finanzkommission eingebracht. Aktuell steht sie dieser Kommission als Präsidentin vor. Diese Kenntnisse und die Erfahrungen von über 16 Jahren Tätigkeit als Einwohnerrätin –und Einwohnerratspräsidentin haben Ursula Haag motiviert , sich für die Ersatzwahl in den Gemeinderat zur Verfügung zu stellen.

Wir empfehlen Ihnen mit Ursula Haag eine bestens ausgewiesene Kandidatin zur Wahl in den Gemeinderat am 23. September.