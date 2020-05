Neues Vordach der St. Martinkapelle Einsiedelei St. Verena

Der fast Stillstand der Schweiz wegen dem Corona-Virus hat viele Menschen betroffen gemacht. Es ist auch eine Chance in sich zu gehen, das Leben zu hinterfragen um zur Erkenntnis zu gelangen, was im Leben wichtig ist. Viele Menschen der Region entdeckten dabei die Naturschönheiten der Umgebung, unter anderem auch die Verenaschlucht mit der Einsiedelei. Zuerst zaghaft, dann von Woche zu Woche kamen immer mehr Menschen, meistens die vorgegebenen Distanzen einhaltend und wanderten durch die einmalige mystische Verenaschlucht. In der Stille der Einsiedelei verweilten viele Besucher und betrachteten die Kapellen und das Eremitenhäuschen. Beim Betreten der Einsiedelei ist vielleicht dem einen oder anderen eine kleine Veränderung aufgefallen. Die St. Martinkapelle hat ein neues Vordach über dem Kapelleneingang erhalten! Das alte Schindeldach war zum Teil verfault und undicht geworden. Die Bürgergemeinde musste das Vordach schnell erneuern lassen, um weitere Schäden am Gebäude zu verhindern. Die Gesellschaft Einsiedelei St. Verena, die im letzten Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum feiern durfte, hat daher beschlossen, die Kosten für die Sanierung des Vordaches zu übernehmen. Zügig schritten die Arbeiten voran. Noch vor dem Corona-Stillstand strahlte0.0 das sanierte, mit neuen Schindeln gedeckte Dach! Die Gesellschaft Einsiedelei wendete dafür CHF 13‘700.00 auf. Nun schützt das Dach die Besucher, die beim Eingangsfenster das Innere der Kapelle bestaunen, vor jedem Wetter. Hoffen wir, dass das neue Dach möglichst lange seine guten Dienste leistet. Im Februar haben bereits die umfassenden Sanierungsarbeiten der Verenakapelle gestartet. Die Verantwortlichen der Gesellschaft Einsiedelei klären ab, mit welchem finanziellen Beitrag die Gesellschaft sich an den Kosten der Sanierung der Verenakapelle beteiligen werden. Die St. Martinskapelle kann nur mit Führungen besichtigt werden. Wenn Sie mehr über den Landschaftsgarten, die Einsiedelei mit ihren Kapellen, sowie deren Geschichte kennen lernen möchten, können Sie das mit Führungen der Gesellschaft Einsiedelei erfahren. Weitere Informationen bei: www.einsiedelei.ch.