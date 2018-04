Neues Bänkli bei den Leihlöchern

Füürwehrverein Hornussen





(SK) Der Füürwehrverein Hornussen übernahm im letzten Jahr von der Gemeinde Hornussen den Auftrag, für die Pflege der Leihlöcher zu sorgen. In diesem Zusammenhang wurden ein Rundgang eingekiest und ein neues Bänkli gesetzt.

Bereits Ende des letzten Jahres haben sich einige motivierte Mitglieder des Füürwehrverein Hornussen an einem Samstagnachmittag daran gemacht, bei den Leihlöchern alles zu säubern und zu mähen und einen wunderschönen neuen Rundgang einzukiesen.

Am 17. März 2018 trafen sich bei kühlem und regnerischem Wetter wiederum viele Mitglieder und freiwillige Helfer, um bei einem weiteren Arbeitstag noch die fehlende Bank zum Verweilen zu setzen. So präsentieren sich die Leihlöcher nun wieder in einem schön hergerichteten Zustand, der die Bevölkerung zu einem gemütlichen Rundgang und Halt einlädt.

Nach getaner Arbeit wurde das neue Bänkli natürlich noch eingeweiht und der intensive Arbeitstag fand bei gemütlichem Beisammensein seinen Abschluss.