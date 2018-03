Anlässlich der 78. Generalversammlung durfte die Co-Präsidentin Ursula Duss mit grosser Freude acht neue Frauen begrüssen. Nachdem die Vorstandsmitglieder kurz mit einem Jahresbericht auf das vergangene Jahr Rückblick hielten wurde dieser genehmigt. Ebenfalls durften die Mitglieder eine positiv ausfallende Jahresrechnung gutheissen. Mit einem grossen Applaus und einem kleinen Geschenk wurden Heidi Müller, Trudi von Arx, Annerös von Arx und Lucie Gisi für die über 40-jährige Mithilfe und Organisation der Seniorenweihnacht gedankt. Im Vorstand gibt es keine Veränderungen. In einem Moment der Stille wird an unser verstorbenes Mitglied gedacht. Sonstige Austritte hat der Vorstand keine zu vermelden. Erfreulicherweise durfte die Versammlung mit grossem Applaus 8 neue Frauen in den Verein aufnehmen. Wir wünschen allen viel Freude, Spass und gute Gespräche im Frauenforum. Das neue Jahresprogramm wurde vorgestellt. Der Vorstand hat das Programm im Gegensatz zu den Vorjahren erweitert. Die bewährten und von den Mitgliedern geschätzten Anlässe wie der Weltgebetstag, Maiandacht, Vereinsreise und Chlaushock werden weiterhin durchgeführt. In diesem Jahr besuchen wir zudem den Schriftstellerweg in Olten, den Herbst- und Buuremärt in Erlinsbach sowie diverse Konzert und Vorträge. Ein Besuch der TV-Sendung „Aeschbacher“ sowie ein Kino-Abend sind ebenfalls geplant. Zudem halten wir uns fit mit einem Tanzabend sowie zwei Walking-Touren. Auch in diesem Jahr backen wir an der Chilbi wieder feine Brezeli und verkaufen diese. Ein besonderes Highlight wird aber die Lesung von Schreiber vs. Schneider sein. Die Kultkolumnisten der Coop-Zeitung lesen am 25. Mai 2018 um 20.00 Uhr in der Turnhalle Stüsslingen. Das Frauenforum wird diesen Anlass organisieren und freut sich auf viele Besucher. Somit konnte die Versammlung nach gut einer Stunde geschlossen werden. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern ein tolles neues Vereinsjahr.