Die Kantonale Offiziersgesellschaft Solothurn (KOG Solothurn), der Kantonale Unteroffiziersverband (KOUV) sowie der Unteroffiziersverein (UOV) Solothurn haben zusammen mit dem Amt für Militär, Diego Ochsner Kreiskommandant und der Militärvorsteherin, Regierungsrätin Brigitte Wyss die neu brevetierten höheren Unteroffiziere und Offiziere eingeladen. Im Rathaus Solothurn wurden knapp 30 junge Kaderpersönlichkeiten begrüsst. Frau Regierungsrätin Brigitte Wyss sprach im Namen der Solothurner Regierung die Anerkennung und die Wertschätzung aus, dass die geladenen entsprechend bereit sind, für die Gesellschaft mehr zu leisten.

Nach einem kurzen Apéro folgte der zweite Teil in den Räumlichkeiten des UOV Solothurn, im Vereinslokal im Baseltor, in den alten Stadtmauern von Solothurn. In den historischen Räumlichkeiten wurde ein gemeinsames Abendessen eingenommen sowie der gegenseitige Kontakt gepflegt. Die ausserdienstlichen Militärverbände / -vereine danken der Solothurner Regierung für die Anerkennung des Nachwuchses. Die KOG, der KOUV und der UOV wünschen den neubrevetierten viel Glück und Erfolg für die weitere Laufbahn.

Major Philippe Arnet

Präsident der KOG Solothurn