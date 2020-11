Netzball Mixed-Verbandsmeisterschaft 2020

Netzball Mixed-Verbandsmeisterschaft

Spannende Spiele in Oberrohrdorf

Die Netzball Mixed-Meisterschaft 2020 vom Polysport NWS fand in der Turnhalle Hinterbächli in Oberrohrdorf statt. Da die Vorrunde vom 25. April 2020 wegen Corona abgesagt werden musste, wurde die Mixed-Verbandsmeisterschaft an einem Tag durchgeführt. Der SVKT Rohrdorf hatte den Anlass ausgezeichnet organisiert. Fünf Mannschaften nahmen teil. Die sechste angemeldete Mannschaft sagte kurzfristig ab, wegen Ausfall von Spielern.

Um 9.30 Uhr begannen die Turnierspiele. Um die Mittagszeit wurde eine Pause eingeschaltet. In der Festwirtschaft wurden Hörnlisalat, Sandwiches, Kuchen, Kaffee und weitere Getränke angeboten. Wegen den Corona-Massnahmen stand jeder Mannschaft ein reservierter Tisch zur Verfügung. Es herrschte Maskenpflicht. Nach der Pause fanden die Entscheidungsspiele statt. Nochmals wurde um möglichst viele Punkte gekämpft. Von den Zuschauern wurden die Spiele mit Spannung verfolgt.

Kurz nach 15 Uhr war das Rangverlesen angesagt. Satus Attiswil A erreichte den 1. Rang und wurde Verbandsmeister. Stolz nahmen sie den Pokal entgegen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhielten als Preis einen vom Polysport NWS gesponserten Rucksack. Vera Barritt, Präsidentin vom Polysport NWS, bedankte sich beim SVKT Rohrdorf für die ausgezeichnete Organisation und überreichte Barbara Seiler ein Geschenk. Den Spielern und Spielerinnen dankte sie für die Teilnahme an der Netzball Mixed-Verbandsmeisterschaft. Am 25. April 2021 findet die Vorrunde der Netzball Mixed-Verbandsmeisterschaft 2021 in Würenlingen und die Rückrunde am 24. Oktober 2021 in Oberrohrdorf statt.

Rangliste