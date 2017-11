Nathalie Ineichen

Jahrgang 1981

Verheiratet, 1 Sohn

Kindergarten- und PrimarlehrpersonMaster in Heilpädagogik



In Gerzensee (BE) aufgewachsen

seit 11 Jahren im Kanton Aargau wohnhaft

Seit 5 Jahren in Niederrohrdorf wohnhaft

Interessen/ Tätigkeiten: Zeit mit Familie und Freunden verbringen, reisen, tauchen, joggen in der Natur, lesen, politische Themen und seit kurzem Mitglied der CVP, Musik; seit 5 Jahren im Verein Fassbodechlopfer Wettingen (Steelband)

Als Kindergarten- und Unterstufenlehrperson und dem nachträglichen Masterstudiengang in Heilpädagogik, befasse ich mich seit über 13 Jahren mit dem Thema Bildung. Aktuell arbeite ich in der heilpädagogischen Früherziehung bei StifungNETZ. Mein Arbeitsgebiet umfasst Entwicklungsabklärungen im Vorschulbereich, Vernetzung von Fachstellen, interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie Elternarbeit und– beratung.

Bildung ist einer der wichtigsten Schlüssel für die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft. Ich setze mich ein für ganzheitliche Bildung, zeitgemässe und individualisierende Unterrichtsmethoden, wie auch für zufriedene und motivierte Lehrpersonen. Dies sind einige Faktoren, die das Lernverhalten unserer Kinder nachhaltig positiv beeinflussen.

Lehrpersonen brauchen gute Arbeitsbedingungen, damit mit Freude gelernt und unterrichtet werden kann. Kinder, Lehrpersonen und Eltern sollen sich wohlfühlen und einander vertrauen können.

Damit Schulentwicklung möglich wird, ist eine klare und offene Kommunikation wichtig.

Als Basis einer guten Zusammenarbeit zwischen Schule und der Schulführung erachte ich gute Kenntnisse über aktuelle Bildungsthemen, Pädagogik, Didaktik wie auch über die schulinternen Prozesse als unabdingbar.

Dank meiner langjährigen beruflichen Erfahrung kann ich mein Fachwissen in die Arbeit als Schulpflegerin einfließen lassen. Dies erachte ich als große Bereicherung speziell in der Situation, in der sich die gesamte Schulbehörde neu konstituieren muss. Eine gut vernetzte Zusammenarbeit dient allen und kommt schlussendlich unseren Kindern zu gute.

CVP Niederrohrdorf