Bei Kindern ist es genau wie bei Erwachsenen. Manche haben eine stets geordnete Tasche, hübsch aufgeräumte Zimmer und wissen immer, was wohin gehört. Andere leben im Chaos, sind immer 5 Minuten zu spät, vergessen stets genau das, was sie gerade dringend brauchen und sind dafür aber meist klasse im Improvisieren.

Einen Unterschied gibt es jedoch bei Kindern und Erwachsenen: Während sich bei Erwachsenen die Angewohnheit meist längst festgesetzt hat und nur mit einiger Mühe wieder ausgetrieben werden kann, können Sie Ihrem Kind dabei helfen, das Chaos gar nicht erst einziehen zu lassen.

Früh übt sich und kann Ihrem Kind somit später einige Schwierigkeiten in der Schule und noch später in der Arbeitswelt ersparen.

Wie Sie Ihrem Kind mit kleinen Tricks dabei helfen können, eine gewisse Ordnung zu behalten und nie wieder Sachen zu verlieren, verraten wir Ihnen in diesem Artikel.

Wozu Ordnung halten?

Zunächst einmal: Es lässt sich natürlich darüber streiten, wie wichtig Ordnung ist. Wie schon erwähnt gibt es auch in der Welt der Erwachsenen viele, die eben nicht alle Stifte akkurat nach Farbe sortiert haben und trotzdem einen ganz guten Job machen. Vor allem kreative Köpfe halten oft nicht sehr viel von Schubladen und Ordnung.

Es gibt jedoch auch gute Gründe dafür, ein gewisses System zu haben.

Zeitersparnis, Management und Effizient sind nur einige dieser Gründe. Wer weiß, wo seine Sachen sind oder was noch erledigt werden muss, ist ganz einfach schneller fertig als jemand, der erst suchen muss.

Zwar kommt das Chaos auch oft mit einem guten Improvisations-Training und Kreativität, wer jedoch beides kann: Improvisieren und Ordnung halten, der hat doppelte Chancen auf Erfolg.

Helfen Sie Ihrem Kind deshalb, schon frühzeitig zu lernen, wie es Ordnung halten kann, wenn es darauf ankommt.

Kleine Tricks für Ordnung im Alltag

Ein wesentlicher Bestandteil von Ordnung und Organisiertheit im Alltag sind morgendliche und abendliche Rituale. Bereits 5 Minuten vorm Zu-Bett-Gehen und 5 Minuten früheres Aufstehen können wahre Wunder bewirken.

In diesen 5 Minuten am Abend kann sich Ihr Kind alles zurechtlegen, was für den nächsten Tag gebraucht wird. Die 5 Minuten am Morgen eignen sich dann gut für eine Liste (ob mental oder aufgeschrieben) was am Tag alles bedacht werden muss. So gerät nichts mehr in Vergessenheit und das ganz ohne Hektik.

Ein weiteres gutes Ritual ist die kurze Überprüfung aller wichtiger Gegenstände bevor man ein Haus oder einen Ort (z.B. Schule, Sportclub etc.) verlässt. So ersparen Sie sich zeitaufwendiges Suchen im Lost-and-Found.

Automatisieren Sie diesen Vorgang, indem Sie mit Ihrem Kind zu Hause trainieren: Jedes Mal, wenn das Haus verlassen wird, werden alle wichtigen Gegenstände aufgezählt: Schlüssel, Schulbeutel, Lunchpaket, Wasserflasche etc.

Namensschilder in der Kleidung

Wenn Rituale nichts bringen, hilft nur noch eines, um die Sachen Ihrer Kinder sicher wiederzubekommen: Markieren Sie sie.

Namensschilder in Kleidung einnähen oder an Stofftieren anbringen kann Ihre Suche enorm verkürzen und sicherstellen, dass nichts mehr verwechselt wird.

Personalisierte Namensschilder lassen sich bequem online erstellen und nach Hause liefern.

Auf diesem Namensschild lassen sich zum Beispiel außerdem gleich mehrere Zeichen einfügen, so dass sogar Ihre Telefonnummer Platz hat. So können verlorene Gegenstände direkt wieder zu Ihnen finden, ohne dass Sie lange suchen müssen!