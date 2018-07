Nach vier Jahren am Ziel angekommen:

QV-Feier carrosserie suisse Aargau

CRC: Am Anfang war die Idee, eine Ausbildung in der Carrosseriebranche zu machen. Dank Fleiss, Durchhaltewillen und Freude am Beruf konnten die erfolgreichen Absolventen am Mittwoch, 4. Juli 2018, in Aarau ihre Diplome in Empfang nehmen.

Präsident Felix Wyss lobte den Berufsnachwuchs für den engagierten Einsatz: «Wäre die Schweizer Fussballnationalmannschaft so gegen Schweden aufgetreten, hätte sie ihre Prüfung sicher auch bestanden.» Der Präsident bedankte sich bei allen involvierten Personen, welche die Ausbildung und das Qualifikationsverfahren ermöglicht hatten. Er ergänzte: «Ab sofort darf ich Sie als Berufskollegen bezeichnen und unsere Branche darf sich über den Return on Investment freuen, der sich durch Ihre Ausbildung ergibt. Heute stossen wir gemeinsam an und feiern den Moment!»

Die Chefexperten der jeweiligen Fachrichtungen blickten in ihren Kurzreferaten auf die Ausbildung und die Prüfungstage zurück. Markus Moser, Chefexperte Carrossier/in Spenglerei EFZ erinnerte sich, «dass Anfang Jahr ein Weckruf notwendig war, um die Absolventen darauf aufmerksam zu machen, dass ihr Wissensstand noch mangelhaft war.» Der Aufruf hatte zum Glück die gewünschte Wirkung.

Pascal Lehmann, der erstmals als Chefexperte Carrossier/in Lackiererei und Lackierassistent/in EBA amtete, erinnerte sich, wie die Kandidaten bei den Prüfungen oft in Zeitnot kamen, um die Arbeiten rechtzeitig zu beenden. Stefan Gloor, Chefexperte Fahrzeugschlosser, überliess die Bühne Peter Bucheli, Berufsschullehrer, welcher den Klassengeist und die hervorragenden Leistungen würdigte.



Alle Kandidaten mit einer Gesamtnote von 5,0 und höher erhielten ihr verdientes Diplom, ein Geschenk sowie einen Anteil aus dem Bussengeld, welches sich während ihrer vierjährigen Ausbildungszeit in der Berufsschule angehäuft hatte. Nicht nur die besten Kandidaten wurden ausgezeichnet, sondern auch die Lehrbetriebe. Sie erhielten einen der beliebten Wanderpokale.

Folgende Lernende schlossen mit den Bestnoten ab (mindestens Note 5,0):



Carrossier/in Spenglerei EFZ

Rang: Miroci Muharrem, Carrosserie Zollinger, Tegerfelden; 5.0

Carrossier/in Lackiererei EFZ

Rang: Robert-Cédric Schöpfer, Schöpfer AG, Muri; 5.4 Rang: Rebecca Baumgartner, Gräub Auto Center AG, Oberentfelden; 5.3

Lackierassistent/in EBA

Rang: Francesco Catanese, Maurer AG, Buchs; 5.2 Rang: Vanessa Cardinaux, ACW AG, Aarau; 5.1 Rang: Kennyo Alcantara, Kalt Bruno Autospritzwerk, Kleindöttingen; 5.0

Fahrzeugschlosser EFZ

Rang: Louis Meier, Emil Frey AG, Safenwil; 5.2 Rang: Mario Djokic, Notterkran AG, Boswil; 5.1



Für Auskünfte stehen gerne zur Verfügung:



Felix Wyss

Präsident carrosserie suisse Aargau

c/o ACW Aarauer Carrosserie Werke AG

5004 Aarau

Tel. 062 824 54 54

felix.wyss@acw-ag.ch

oder

CR Communications GmbH

Chris Regez

Lerchenweg 13

5036 Oberentfelden

Tel. 062 721 69 00

ch.regez@crcomm.ch

www.crcomm.ch