Nach 35 Jhren Organisieren zurückgetrehten

Nach 35 Jahren Organisieren zurückgetreten.

Kürzlich fand die 36. Generalversammlung der Feldschützen Walterswil SO statt. Nach dem feinen Essen vom Restaurant St. Urs & Viktor, begrüsste der Präsident die Anwesenden. Ein erfolgreiches Schützenjahr in allen Belangen ist vorbei, das Highlight war sicher das Basler Kantonale, schossen sich doch 4 Schützen in den Final wo Edwin Schenker den 2. Rang erreichte. Der Vereins durchschnitt war 94.411 Pkt. Auch an den Besuchten Appenzeller, Schwyzer, Freiburger und Schaffhauser Kant. gab es immer wieder höchst Resultate wobei es sich bei den Namen immer um Edwin Schenker, René Uldry Severin von Arx oder Willi Plüss handelte.

Nicht unerwähnt darf unser ältester Schütze Meinrad Kälin sein, ist er doch immer mit guten Resultaten vorne dabei und konnte sich so für den Veteranen Einzel Final in Thun qualifizieren.

Vereinsmeister wurde in der Kat. A Edwin Schenker, vor Peter Hodel D/E Max Meier vor Andreas Schenker Ordonanz René Uldry vor Severin von Arx

Leider mussten wir den Rücktritt von Richard von Arx zur Kenntnis nehmen. Nach 35 Jahren organisieren und motivieren zu der Teilnahme an Schützenfesten, mit Rahmenprogrammen, und Gruppenschiessen, allein dieses Jahr 5 Kant. und 97 Gruppenschiessen. Seine umfangreichen Dokumentationen der Anlässe werden wir sehr vermissen. Als Präsident leitete er 13-mal das Benzenschiessen in Däniken. In seine Fussstapfen zu treten ist eine grosse Herausforderung. Unter grossem Applaus überreichte im der Präsident ein kleines Präsent.

Im Ausblick steht das Eidg. Schützenfest in Luzern, das wir in einer neuen Vereinsjacke und neuen T-Shirt in Buttisholz besuchen werden. Sowie das Toggenburger Landschiessen in Lichtensteig und wiederum, neben den Standschiessen, viele Gruppenschiessen in der ganzen Schweiz.