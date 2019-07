Am letzten Freitagabend war es wieder soweit. Unzählige Schüler aus Bözberg versammelten sich zu der alljährigen NAB Champions League in den Hofmatten-Hallen, um gemeinsam ein spannendes Turnier auf die Beine zu stellen. Insgesamt 34 Teams aus den Kategorien Damen, Herren und Mixed kämpften um den entscheidenden Sieg.



Beteiligt waren die Kantonsschule Bözberg sowie das Berufsbildungszentrum (BBZ) Freiamt. In der gesamten Schweiz ist die Kooperation einer gymnasialen- und einer kaufmännisch-gewerblichen Schule einmalig, wobei eine solche Kooperation bereits bei der Unihockey-Night zu sehen war. Durch die Sportlehrer beider Schulen und professionelle Schiedsrichter des Aargauer Fußballverbands (AFV) wurde das Turnier tatkräftig unterstützt. Für Verpflegung in den Pausen wurde durch einen Hotdog-Stand einiger Schüler des BBZs gesorgt und auch die teilnehmenden Spieler zeigten großes Engagement und Teamgeist. Im Vergleich zum vorherigen Jahr gab es einen deutlichen Anstieg der Damen- und Mixed-Teams, denn auch immer mehr Frauen können sich für den populären Ballsport begeistern.



Während der ausgetragenen Spiele herrschte sehr gute und lockere Stimmung, bei denen die teilnehmenden Mannschaften sportliches Fairplay lebten. Zudem bejubelten die zahlreichen Zuschauer die spektakulären Torschüsse, Manöver und Spieltaktiken von der Tribüne aus. Doch der stetige Ehrgeiz der Spieler verwunderte nicht, denn die Sponsoren belohnten die besten Teams ähnlich wie in der Premiere League mit attraktiven Mannschaftspreisen in Form von Siegesfeiern. Für die Schüler standen jedoch vor allem der Spaß und der Zusammenhalt im Klassenverband im Vordergrund.



Im letzten Jahr hatten die BBZ-Teams alle drei Pokale ergattern können, weshalb sich die Kantonsschule freute, sie erneut herausfordern zu können. Nach der diesjährigen Revanche konnte sich das Herren-Team des BBZs erneut beweisen. In den Kategorien Damen und Mixed allerdings triumphierten die Teams der Kantonsschule Bözberg.



Rangliste



Damen:

1. Kantonsschule Bözberg: Fachmittelschule F3b

2. Kantonsschule Bözberg: Gymnasium G1a

3. Kantonsschule Bözberg: Gymnasium G3c

4. BBZ Freiamt: Abteilung Wirtschaft E16-1

Herren:

1. BBZ Freiamt: Abteilung Wirtschaft E17-1

2. BBZ Freiamt: Abteilung Wirtschaft M18-2

3. Kantonsschule Bözberg: Gymnasium G3h

4. Kantonsschule Bözberg: Gymnasium G1c

Mixed:

1. Kantonsschule Bözberg: Gymnasium G2e

2. BBZ Freiamt: Abteilung Wirtschaft E17-2

3. BBZ Freiamt: Abteilung Wirtschaft M16-2

4. Kantonsschule Bözberg: Gymnasium G3b