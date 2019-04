Nach einer erfolgreichen mCheck-Woche durften die 37 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Musikschule Eigenamt an der Diplomfeier vom Freitag, 12. April 2019 ihre Zertifikate entgegennehmen. Am mCheck waren dieses Jahr Blockflöte, Gitarre, E-Gitarre, Es-Horn, Harfe, Jazzpiano, Keyboard, Klavier, Trompete, Querflöte und Schlagzeug vertreten.

Die Präsidentin des Vorstandes, Christiane Eichenberger, gratulierte den Teilnehmenden im Namen des ganzen Vorstandes der Musikschule Eigenamt herzlich für ihren Einsatz.

Musikschulleiter Stephan Langenbach gratulierte den Diplomanden zum sehr erfolgreichen mCheck 2019. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten viele Wochen auf diesen Tag hin. Grossen Applaus haben auch die Instrumentenlehrpersonen verdient, die den Schülerinnen und Schülern die Motivation zum Üben vermitteln. Oberstes Ziel der Musikschule Eigenamt ist es, soviel in ihren Schützlingen auszulösen, dass sie auch als Erwachsene mit Freude ein Instrument spielen.

Geehrt wurden auch die Wettbewerbspreisträgerinnen vom März 2019 Anela Marie Phillips (2. Preis Kategorie Klavier 2 am Prix Rotary in Windisch), Arushi Bhattacharya (3. Preis Kategorie 3 Klavier Solo am SJMW in Arbon) und Nanako Vucic (3. Preis Kategorie 1 Klavier Solo am SJMW in Rotkreuz/Risch).

Musikalisch wurde der Anlass umrahmt von diesjährigen mCheck-Teilnehmerinnen und ‑Teilnehmern sowie von Anela Marie Phillips am Klavier.