Das KiWo-Team und der Musiker Christof Fankhauser gestalteten zum Thema „Regenbogen“ drei kreative und musikalische Nachmittage. Laut Margrit Streit, Katechetin, nahmen über 60 Kinder ab dem Kindergartenalter bis und mit der 2. Klasse an der Kinderwoche teil.

Christof Fankhauser absolvierte ursprünglich ein Studium als Organist, tritt an Konzerten auf als Solist oder in verschiedenen Formationen, komponiert Lieder und führt seit längerer Zeit musikalische Wochen für Kinder durch. Zu Beginn stellte er der grossen Kinderschar Instrumente, wie das Klavier, die Gitarre, die Melodica und andere vor, und machte auf die verschiedenen Klangfarben aufmerksam. Auf der Leinwand erschien der Text des Liedes: „Rägebogebunt gseh i d Ärde lüchte...“ und mit Begleitung am E-Piano sangen die Kinder bald eifrig mit. Themengerecht begleitete dieses Lied durch die ganze Woche. Gebannt lauschten die Kinder der Geschichte von der Arche Noah, die Christof Fankhauser mit Bildern auf der Leinwand zeigte und erzählte. Den Wind und der Regen, mal sanft, mal prasselnd, liess er mit entsprechenden Instrumenten ertönen. Am Ende der Geschichte erschien am Himmel als Friedenszeichen ein riesiger, in allen Farben leuchtender Regenbogen.

Danach führte das KiWo-Team die Kinder in altersgerechten Gruppen an verschiedene Plätze, wo jedes Kind ein T-Shirt erhielt, um auf der Vorderseite seinen Namen zu schreiben. Es entstanden wunderschöne Bastelarbeiten rund um das Thema „Regenbogen“ und die Vorfreude auf die kommenden Nachmittage stand den Kindern ins Gesicht geschrieben.