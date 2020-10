Musik zur Ermutigung Hawaiian@Heart

thz/Nigel Elvis Kingsley hat seine Wurzeln in Hawaii, und lebt seit Jahren in der Schweiz. Als Missionarssohn ist er seit frühester Kindheit mit Gospelmusik aufgewachsen. Diese Musik prägt auch seinen Lebensstil.

Kingsley hat eine reiche Musik-Erfahrung. Nebst Auftritten in 52 Ländern, kennen ihn viele von seinen Elvis- und Engelbert-Shows, von seinen Konzerten mit dem Gospelchor «The Gospel Sensation» mit knapp 1000 Auftritten.

Im weiteren verschönert Nigel mit seiner langjährigen Band viele Anlässe mit Live-Musik mit vielen Überraschungen. Mit seiner neuen CD erfreut der Schweizer Elvis sein Publikum mit sehr abwechslungsreichen eigenen Songs. Auffällig ist seine warme Bassstimme, die auf dieser CD sehr gut zum Ausdruck kommt.

Diese CD wird stets einen speziellen Platz in der Erinnerung von Nigel einnehmen. Am Ende der Arbeiten im Studio stand es gesundheitlich nicht zum Besten um ihn und er machte eine Nahtod-Erfahrung, was ihn nachhaltig prägte.

Wer schon mal Nigels Gastfreundschaft genossen hat, kann’s beteuern: Es ist jedes Mal ein kleines Fest! Unterhaltsame Stunden in seinem Elvis-Diner, live -Musik mit Apéro oder mit dem raren Elvis Wurlitzer, Surprise Menu, Getränke, Oldtimerfahrt, Gesellschaftsspiele und fröhliches Zusammensein. Kingsley hofft damit auch während dieser Corona-Zeit seinen Familien, Freunden und Gästen – natürlich mit allen geforderten Vorsichtsmassnahmen – ein bisschen Freude zu bereiten.

Freude bereiten ist ein Leitziel von Nigel Kingsley. Deshalb bietet er auch seine verschiedene Ami-Oldtimers an, sei es für Fahrten an Hochzeiten, Geburtstage, Überraschungen oder für just for Fun Events.

Auf seiner neuen CD, die ab sofort via Whatsapp 079 222 2323 erworben werden kann, performt Nigel das Lied «Unconditional Love» - was eindeutig seinem Lebenstyl entspricht:

Bedingungslose Liebe !