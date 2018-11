Eine ansehnliche Wanderschar des Männerturnvereins Wangen begab sich in den Nordosten des Kantons Aargau nach Bad Zurzach, dem Verena-Wallfahrtsort mit der weit über die Grenzen bekannten REHA-Klinik und seinen heilbringenden Thermalquellen. Unsere heutige Flusswanderung nach Koblenz verlief auf einer durchgehend ausgezeichneten Weg-Beschaffenheit, mit dem Rhein als fliessender Begleiter entlang der Landesgrenze mit Deutschland. Nach dem üblichen „Gipfeli -- Ritual“ starteten wir beim Schloss Zurzach - mit seinem wunderbaren schmiedeisernem Eingangstor – unser heutiges Vorhaben. Im Verlaufe der Zeit haben viele „Herrschaften“ dieser Gegend ihren Stempel aufgedrückt – die Wirtschaftsgeschichte präsentierte uns teils zum „Anfassen“. Die vor Ausbruch des 1. Weltkrieges entstandenen und dann in den 70-iger Jahren stillgelegten sichtbaren ca. 17 m hohen Bohrtürme sind Zeitzeugen der Salzbohrungen und der späteren Heisswasser-Nutzung durch das Thermalbad. Ebenfalls die auf unserem Wege sich befindende Barzmühle konnte die Problematik von Hochwasser und Pegelstandsorgen ersichtlich aufzeigen. Weiter ging’s zum eigentlichen Herzstück dieser Gegend – dem „Aue Chly Rhy“ –, einem sich über rund 35 ha und auf 1,5 km Länge ausdehnenden Auenschutzpark. Dieses eindrückliche vom Kanton geförderte Artenreservoir beherbergt eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten und bietet unterschiedliche Lebensräume auch dank neu ausgehobener Weihern und Tümpeln. Klar, während einer andern Jahreszeit wäre dieses Vogelparadies eine Augenweide und würde die Seele „baumeln lassen“ – doch freuten wir uns an einigen gefiederten Stammgästen und entdeckten auch untrügliche Biberspuren. In Rietheim – welches im Sog der-Salzgewinnung etliche Unannehmlichkeiten zu bewältigen hatte – machten wir in einer gemütlichen Gaststätte Mittagsrast.

Vorbei an vielen Bunkern – wiederum Zeitzeugen – setzten wir unsere Wanderung Richtung Koblenz fort. An der Grenze gelegen und Waldshut auf der andern Seite vor Augen, hat Koblenz ganz spezielle Zugs- und Geleise-Besonderheiten. Trotzdem sind wir alle wohlbehalten zu Hause angekommen – ich bin sicher, dass etliche sich wiederum - ausserhalb der herbstlichen Zeit- bei Gelegenheit in dieses Eldorado begeben werden.

Die nächste Wanderung findet am 28. November 2018 statt und führt von Langenthal nach Madiswil.

Von Leo Baumgartner