Ende März versammelten sich 20 Kameraden für die monatliche Wanderung des MTV. Nach Programm war eine Wanderung in den Kanton Luzern angesagt, und zwar von Sursee nach Ettiswil. Nach dem obligaten Startkaffee im Café Weibel in Sursee wanderten wir westwärts dem Mauensee entlang. Dieser kleine Mittelandsee befindet sich am Ostrand des Wauwilermooses Der erste Teil führte uns durch ein Naturschutzgebiet bis zum Wasserschloss Mauensee. Während des ersten Stundenhaltes erläuterte ein Wanderleiter den geschichtlichen Hintergrund dieses aus dem Anfang 17. Jahrhundert erbauten Schlosses. Dann wanderten wir weiter dem Ostrand des Wauwilermooses entlang über ein weites flachliegendes Landwirtschaftsgebiet; die kalte Bise machte uns je nach Wanderrichtung zu schaffen, aber die MTV Wanderer widerstanden dieser Herausforderung problemlos. Nach 2¼ Stunden erreichten wir Kottwil, das zur Gemeinde Ettiswil gehörende kleine Dorf. Im Restaurant Post wurde uns ein feines Mittagessen serviert.

Nach der Mittagspause wanderten wir weiter westwärts auf angenehmen Wanderwegen bis zum unserem Tagesziel, dem Dorf Ettiswil. Nach 1 Stunde Wandern genossen wir noch den Schlusstrunk im Restaurant Zur Ilge. Mit dem Postauto und der SBB wurde dann der Heimweg über Sursee nach Wangen angetreten .Wir genossen wieder einen wunderschönen Wandertag und mit vielen Gesprächen konnte die Kameradschaft gepflegt werden.

Die nächste Wanderung findet am Mittwoch, 24. April 2019 statt und führt uns in den Kanton Bern, über den Dentenberg zum Rüttihubelbad. Neue Kameraden sind jederzeit willkommen und können sich beim Präsidenten des MTV, Robert Bitterli, Telefon 062 212 20 07 anmelden. von Rolf Baumgartner