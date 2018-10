Der Bilderbuch-Koffer des Raiffi-Bilderbuch-Preises Möhlin ist auch im Schuljahr 2018/2019 wieder unterwegs

Bilderbuch-Koffer mit jeweils sechs Bilderbüchern gehen auf Wanderschaft durch die Kindergärten und Schulen in Möhlin. Die Bücher wurden von einer Arbeitsgruppe aus einer grossen Anzahl von Neuerscheinungen auf dem Bilderbuchmarkt ausgewählt. Jeweils sechs Wochen hat nun jeder Kindergarten oder Schulklasse Zeit, die sechs Bilderbücher anzusehen, vorzulesen und anschliessend zu bewerten, bevor der Koffer mit den Büchern weitergegeben wird. Im Ganzen sind sechs Koffer im Umlauf, weitere stehen in der Bibliothek und beim Sponsor Raiffeisenbank Möhlin und können ebenfalls von Interessierten ausgeliehen werden. Selbstverständlich dürfen auch sie mitbewerten. Bis Mitte Mai kann noch mitbewertet werden, dann wird der Gewinner des Raiffi-Bilderbuchpreis Möhlin ermittelt und am grossen Abschlussfest Ende Mai 2019 bekannt gegeben.