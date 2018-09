Auch dieses Jahr organisierte Kolping Baden einen Arbeits-einsatz zu Gunsten der Berglandwirtschaft, diesmal für die Milchgenossenschaft Surenen auf Usseräbnet nahe Engelberg (OW), auf dem Gemeindegebiet Attinghausen (Uri). Täglich verarbeitet sie 2500 l Milch von 5 Alpbetrieben. Das ergibt ca 2500 Käselaibe pro Sommer. Um einen zeit- und vorschrifts-gemässen Betrieb zu ermöglichen, hatte die Genossenschaft einen Um- und Anbau mit grösserem Käselager, Technikraum, Verkaufsladen und Mitarbeiterwohnung beschlossen, erwartete Kosten 900`000 Fr.

Die neun Freiwilligen aus der Region Baden und Muri machten sich während der zweiten Septemberwoche an den Innenausbau der Angestelltenwohnung, an die Demontage der Heizung und der Käserei. Unter der Bauleitung des ortsansässigen Zimmer-manns wurden in kleinen Teams der Boden verlegt, Wände isoliert und getäfert. Der Elektriker der Gruppe richtete die Elektroinstallation ein. Der alte Heizkessel, die Boiler und die dazugehörigen Leitungen wurden entfernt, die Käserei aus-geräumt. Die zwei Käsekessi werden am Lac de Joux eine neue Heimat finden.

Das Wetter war hervorragend und beflügelte den Arbeitseifer der Gruppe, sie kam weiter, als es sich die Bauherrschaft vorgestellt hatte. Dank der Präsenz und Mitarbeit des Zimmer-manns und des Käsers konnten Unklarheiten sofort beseitigt werden.

Nach dem Freiwilligeneinsatz ist die Wohnung nun bereit für den Ausbau des Badezimmers und den Kücheneinbau, die getäferten Wände können behandelt werden. Die Käsekessi in der ausgeräumten Käserei warten auf den Abtransport mit dem Helikopter.

Als Unterkunft diente die Alpwirtschaft Hobiel mit dem Touristenlager, wo auch nachts die Späne der Schläfer geräuschvoll flogen. Der Vereinspräsident bereitete hier mit seiner Frau in der engen Hausküche köstliche Mahlzeiten für die Gruppe zu, keine leichte Aufgabe, wenn das Wirtepaar Theres und Sepp Zurfluh auch noch Gäste zu bewirten hatte. Die Stube diente als Aufenthalts- und Essraum. Von hier aus konnte man den Spannort in der Abendsonne golden leuchten sehen. Sepp beglückte die Gruppe zweimal mit dem Alpsegen, ein eindrückliches Erlebnis.

Kolping Baden, die katholische Kirchgemeinde Baden und die Berghilfe finanzierten den Einsatz. Vermittelt und betreut wurde er von „bergversetzer“ in Brugg, einem Gemeinschaftsprojekt der Schweizer Berghilfe und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB). Bei ihr können sich arbeitswillige Gruppen und Nutzniesser melden.

Dank diesem Arbeitseinsatz können die Baukosten etwas gesenkt werden, für die Milchgenossenschaft eine spürbare Entlastung. Mit diesem Neu- und Umbau sollen die 5 Alpbetriebe für die Zukunft erhalten und ihre Existenz langfristig gesichert werden. WH