Davon ist auch Sabina Burkhard, Modemacherin aus Leidenschaft, überzeugt.

Ende Oktober empfing sie ihre Gäste wieder zu ihrer beliebten Herbst-Soirée. An zwei Abenden wurden dem zahlreich erschienenen Publikum die neuen Kreationen präsentiert. – dieses Mal ganz in schwarz-weiss-rot gehalten.

Première hatte an diesem Anlass Sabina Burkhards neue Linie „IN THE MOOD“ - eine perfekte Kombination aus Haute Couture und Prêt à porter. Entworfen von der jungen Modemacherin und sorgfältig verarbeitet in ihrem Atelier in Solothurn richtet sich „IN THE MOOD“ an die Bedürfnisse der modernen Frau, die sich gerne professionell fürs Business, manchmal léger aber auch elegant für den Abend kleidet. Die einzelnen Teile bestechen durch einfache, aber raffinierte Schnitte, sind pflegeleicht, koffertauglich und gut kombinierbar. Die sorgfältige – wenn auch nicht so aufwändige – Verarbeitung, wie bei einer Haute Couture-Ausführung, spricht für sich. „Alle gezeigten Teile der Linie sind in diversen hochwertigen Stoffqualitäten und zu haben“ erklärt Sabina Burkhard.

Grossen Wert wird in ihrem Atelier auch darauf gelegt, dass raffinierte Outfits für jede Figur möglich sind. „Die Freude an einem schönen und liebgewonnenen Kleidungsstück darf bei mir länger als eine Saison dauern“ führt Sabina Burkhard weiter aus und beweist ihr Gespühr für einen schicken stilvollen Auftritt gleich anhand der gekonnt zusammengestellten Kombinationen aus exklusiven Haute Couture Einzelstücken und der neuen Linie. Die begeisterten Gäste honorierten die gezeigten Kombinationen mit kräftigem Applaus.

Beim anschliessenden Apéro wurde viel über Mode und Stil diskutiert und die Gelegenheit wahrgenommen, im Sous-sol bei der Firma Lüthi & Cie Tissus mit den erlesenen Stoffen auf Tuchfühlung zu gehen.

MIB