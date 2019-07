Der Gemeinderat Rudolfstetten-Friedlisberg hat am 11. Juli 2019 nun zum 21ten Mal zur Mitgliederversammlung geladen. In diesem Jahr trafen sich mehr als 70 Vertreterinnen und Vertreter der Industrie sowie des Gewerbes von Rudolfstetten-Friedlisberg bzw. der Gemeindeverwaltung. Als Ort der Veranstaltung diente Gemeinderatshaus in Rudolfstetten-Friedlisberg.



Schon beim Empfang wurde betont, wie wichtig das Netzwerk zwischen öffentlicher Verwaltung und der Privatwirtschaft ist. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit wird auch vom Gemeinderat begrst und ist somit förderlich für die gemeinsamen Ziele von Rudolfstetten-Friedlisberg. Dem Gemeinderat ist es eine wahre Herzensangelegenheit, dass eine Zusammenarbeit im Fokus des Tages steht. In aller Deutlichkeit wurde vermittelt, dass nur Zusammenarbeit die Unternehmen und dadurch auch die Mitarbeiter zum Erfolg führen wird. Nach einer kurzen Begrüssung wurde das Unternehmen vom Gastgeber näher vorgestellt, so wurde es den Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermöglicht, einen kurzen aber sehr interessanten Einblick in den Betrieb zu erhalten.



Im Anschluss präsentierte der Gemeinderat den Firmen das sogenannte Arbeiterprojekt. Ziel ist es hierbei, Personen mit Praktika-Stellen von drei bis sechs Monaten im Arbeitsmarkt effizienter und nachhaltiger zu reintegrieren. So soll auch die Wiedereingliederungschancen dieser Personen verbessert werden. Nach dem offiziellen Part konnten die Vertreterinnen und Vertreter aus dem Gewerbe, der Industrie und Unternehmen aus der Chemietechnik an einem festlichen und köstlichen Apéro, neue Kontakte knüpfen oder bestehende Bekanntschaften verstärken. Die Veranstalter setzten dabei auf die Aktivität der Gäste, die sich in äusserst interessante Gespräche begaben und so neue Kontakte knüpfen, Geschäftsbeziehungen und teilweise auch neue Freundschaften schliessen konnten.



Im Mittelpunkt dieses Tages stand der fruchtige Apérol, daher durfte dieser Teil natürlich nicht fehlen und so genossen die Besucher Seite an Seite mit den Gastgebern ein Glas Apérol und konnten auf einen erfolgreichen Tag und auf gute Zusammenarbeit anstossen. Die Bilanz des Tages ist eindeutig: Spannenden Gespräche und neue Erkenntnisse sorgten für ein stabiles Fundament für zahlreiche neue Geschäfte. An dieser Stelle möchte sich die Gemeinde Rudolfstetten-Friedlisberg vielmals bei der Firma Löwenstein Medical Schweiz AG für die Gastfreundschaft bedanken. Es ist ein jedes Mal aufs neue interessant, wenn man den Einblick in die Rudolfstetten-Friedlisberger Unternehmen erhält.