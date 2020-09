Die Mitgliederversammlung der SVP Egerkingen hat am vergangen Donnerstag die neue Aktuarin Angi Fischer mit grossem Applaus willkommen geheissen und sehr differenziert zu den Abstimmungsvorlagen vom kommenden 27. September die Parolen gefasst. Einstimmig ja „für eine massvolle Zuwanderung“ sowie für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Einstimmig nein zur Änderung des Erwerbsersatzgesetzes „Vaterschaftsurlaub“. Zu regen Diskussionen führten die zweite und dritte Vorlage, darum wurde zum Jagdgesetz „Stimmfreigabe“ beschlossen und die Steuerabzüge in der direkten Bundessteuer mehrheitlich abgelehnt, die Vorlage sei zu wenig ausgereift und greife zu kurz, so die mehrheitlichen Voten der Anwesenden. So hat die SVP Egerkingen einmal mehr bewiesen, dass in dieser Partei Demokratie gelebt wird und trotz Parteizugehörigkeit andere Meinungen Platz haben.

Nebst den eidgenössischen Vorlagen gab das Projekt „Schulhausneubau“ viel zu reden, auch die bevorstehenden Kantonsratswahlen, Corona und die damit verbundenen Einschränkungen wurden thematisiert. Für die Präsidentin, Diana Stärkle, ein absolut gelungener Anlass.