Strom kommt aus der Steckdose. Was es braucht, um dies zu gewährleisten, hat sich die CVP Birmenstorf im neuen Verwaltungsgebäude der Swissgrid in Aarau zeigen lassen. Knapp 30 Personen sind der Einladung der CVP Birmenstorf gefolgt.

Die Swissgrid sagt von sich: „Wir vernetzen die Schweiz.“ Und das wörtlich. Sie betreibt das Stromübertragungsnetz quer durch das Land und im europäischen Verbund. Angefangen hatte alles mit dem Zusammenschluss der Stromnetze der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs in Laufenburg im Jahr 1958. Ursprünglich gehörten die Netze den grossen Energieunternehmen u.a. der axpo, welche die Netze inzwischen an die Swissgrid übertragen haben.

Die Swissgrid hat zwei grosse Herausforderungen zu bewältigen, die der interessierten Gruppe erläutert wurden: Der Ausbau der Übertragungsnetze als Mehrgenerationen­projekte sowie der stabile Betrieb des Netzes. So läuft das Ausbauprojekt zwischen Beznau und Mettlen/LU bereits seit 1985. Momentan wird das Stromnetz bei Riniken gebaut. Ein Teil der Strecke wird gut einen Meter unter dem Boden liegend verlegt, was 15 Mal teurer ist als die Überlandleitungen. Es will zwar jeder immer Strom aus der Steckdose, aber niemand will Leitungsmasten in Sichtweite. Darum gehen diese Infrastrukturprojekte buchstäblich über mehrere Generationen.

Besonders interessant war die Möglichkeit, eine ganze Weile dem Operating-Team durch ein Fenster „über die Schulter“ zu schauen. Das Team stellt rund um die Uhr den reibungslosen Netzbetrieb sicher. Das Stromnetz muss dabei konstant auf 50 Hertz Frequenz gehalten werden. Das tönt zwar einfach, ist aber äusserst komplex, da Strom nicht gespeichert werden kann. Es muss also stets gleich viel Strom ins Netz gespiesen werden, wie verbraucht wird. Zum Glück ist das Stromnetz international vernetzt, sodass sich ganz Europa aushelfen kann.

Zum Abschluss wurden die Gäste mit Kaffee und Gebäck bewirtet, und die Gastgeber seitens Swissgrid standen weiterhin Red und Antwort. Zurück in Birmenstorf liess die CVP Birmenstorf den Abend bei einem Imbiss im Adler ausklingen.