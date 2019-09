Wenn der Briefkasten trotz Werbeverbot plötzlich mehr Flyer und Werbematerial hortet als Rechnungen und die Strassenränder allen Klimawandeldebatten zum Trotz mehr Gesichter in allen Grössen und Formen auf Pappen zieren als im Wald Co2-fördernde Bäume anzutreffen sind, dann stehen wieder Wahlen vor der Tür.

Diese Überreizung an Werbeflut gepaart mit der komplexen Handhabung der Wahlzettel ist oft ein Ärgernis für viele Bürger und lässt den einen oder anderen soweit verzweifeln, sodass die Unterlagen kommentarlos im Papierkorb verschwinden. Dennoch ist es unerlässlich, dass sich jeder Einzelne damit befasst und wählen geht. Gerade jetzt ist es so wichtig, dass kompetente Leute aus der Umgebung unsere Wünsche und Bedürfnisse in Bern anbringen und sich gezielt vor Ort dafür einsetzen.

Mit Christoph Riner haben wir einen volksnahen und bodenständigen Politiker, welcher sich mit Herzblut dafür einsetzt, dass unsere direkte Demokratie erhalten bleibt und die Zuwanderung wieder vermehrt kontrolliert wird. Unser Land wird schon mit über 8.5 Mio. Einwohner bevölkert und wenn nicht rechtzeitig Massnahmen ergriffen werden, droht die komplette Zersiedlung, verbunden mit stetig wachsenden Kosten für die Steuerzahler.

Getreu nach dem Motto «wer für seine Überzeugungen einsteht, der kann manchmal verlieren, wer aber dafür nicht einsteht, der kann nicht gewinnen» kämpft er weiterhin gegen einen EU-Beitritt und für eine freie, sichere und unabhängige Schweiz.

Als langjähriger, passionierter Vereinsschütze und als grosser Fan des Schwingsports ist es ihm enorm wichtig, dass Schweizer Traditionen weiterhin bestehen bleiben und gelebt werden. Diese Werte sind sowohl für unsere Heimat als auch für unsere Nachkommen wichtig und kostbar.

Nach 10 Jahren im Grossen Rat, in welcher er über 30 Vorstösse eingereicht hat, nimmt er ein Riesenpaket an Erfahrungen mit sich, um auch in Bern weiterhin für seine und unsere Überzeugungen einzustehen.

Seine bodenständige Art, gepaart mit einem enormen Einsatzwille, ohne sich zu scheuen, auch zu brisanten Themen seine Meinung zu äussern, vertritt er genau das, was ich persönlich von einem Politiker in Bern erwarte. Gekuschelt und gekuscht wird im Bundeshaus eh schon zu viel. Dem gilt es entgegenzuwirken, unserem schönen Land zuliebe.

Aus diesen Gründen werde ich mit Überzeugung 2x Christoph Riner’s Name auf die Liste setzen und möchte es Ihnen ans Herz legen, dies ebenfalls zu tun.

Übrigens, wer Christoph Riner persönlich kennenlernen möchte, kann dies am kommenden Herbstmarkt in Rheinfelden tun. Mit fünf weiteren Kandidaten wird er am Sonntag, 6. Oktober 2019, um 14.30 Uhr in der Politarena der SVP-Buurestube im Rumpel den Gästen Rede und Antwort stehen.

Tanja Uehlinger