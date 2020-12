Menschenrechtstag 2020 - Die Aktionen fallen Corona bedingt aus

Dem „OK Aktionen zum Menschenrechtstag in Trimbach und Olten“* war sehr früh bewusst, dass alle Bemühungen, in Olten auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen, für den Papierkorb sein könnten. Trotzdem wurde ein Programmpunkt nach dem anderen erarbeitet. Für die Rede vor der Stadtkirche wurden drei Personen angefragt und schlussendlich konnte in Felix Wettstein eine überzeugende Persönlichkeit gefunden werden. Um für diese Ansprache genügend Platz zu bekommen wurde Kontakt mit dem Gewerbe Olten geknüpft. Damit konnte der Menschenrechtstag in das geplante Adventsdorf einbezogen werden. Nach dem Schweigemarsch mit Fackeln sollten sich die Teilnehmer im Pfarreisaal St. Marien am Bifang zu Impulsen mit dem Sänger und Songwriter Marc Rudin treffen. Mit dem Slogan „Jedes Leben zählt“ sollte ein wenig #BlackLivesMatter mit eingebaut werden.

Wie gesagt, dem OK war es bewusst und nun ist es Realität: Diese Aktionen, die mit sehr viel Engagement, Ausdauer und Kreativität erarbeitet wurden finden nun nicht statt.

Alles umsonst?

Mit diesem Artikel wollen wir erreichen, dass nicht alles umsonst war. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass trotz Corona bedingter Absage der Aktionen zum Menschenrechtstag auf unserer Erde ständig unsere Menschenrechte missachtet werden. Natürlich ist die Pandemie für alle hier belastend. Natürlich müssen wir auf uns selbst achten, damit es uns gut geht. Jedoch kann es nicht sein, dass uns der Rest der Welt egal ist. Das Engagement für unsere Menschenrechte muss noch Platz haben.

Des Weiteren wird das OK alles Mögliche unternehmen, im 2021 die schon über viele Jahre bestehenden Aktionen am 10. Dezember fortsetzen zu können.

* ACAT-Gruppe Trimbach / Olten; Amnesty International; OKRO Offene Kirche Region Olten