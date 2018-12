Rund 55 Kinder und gegen 20 Helferinnen und Helfer führten am 22. und am 24. Dezember das Weihnachtsmusical „Marcus, ein Bote des Kaisers“ im Kirchgemeindehaus Unterentfelden auf.

Marcus ist römischer Soldat. Er ist stolz darauf, dass er einen wichtigen Auftrag des Kaisers ausführen darf: Zusammen mit anderen Boten soll er den Befehl verkünden, dass alle Menschen für die Volkszählung in ihren Heimatort gehen müssen. Unterwegs trifft er Leute an, die auf Gott vertrauen. Das verunsichert ihn. Am Schluss steht er vor der Krippe und erkennt: Dieses Kind ist der wahre König und viel mächtiger als der Kaiser.

Die Kinder setzten das Drehbuch gekonnt um und beeindruckten mit ihrem überzeugenden Auftritt die zahlreichen Besucher. Sowohl die älteren Kinder in den Hauptrollen wie auch die jüngeren als Statisten wussten genau, wann sie was zu tun haben. Mit ihren liebevoll hergestellten Kostümen und ihren gut geübten Sätzen spielten sie sich sofort in die Herzen der Zuschauer. Zwischen den Theaterszenen sangen die Kinder traditionelle Weihnachtslieder, die speziell für diese Aufführungen auf Schweizerdeutsch übersetzt wurden, und zwei Lieder aus der „Zäller Wienacht“. Vier Mädchen begeisterten mit ihren gekonnten Instrumentaleinlagen auf der Blockflöte und Violine.

An den zwei Abenden besuchten insgesamt gegen 500 Personen die Aufführungen. Die Kirchgemeinde bedankt sich für die grosszügige Kollekte zu Gunsten der Kinderarbeit. Ohne Spenden wären solche grossen Projekte wie das Weihnachtsmusical oder die Kinderwoche nicht möglich. Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, welche sich ehrenamtlich für das Musical engagiert haben.