Wie letztes Jahr findet auch in diesem jahr wieder die traditionelle Aargauer-Töffli-Tour statt. Am Samstag 7. Juli 2018 treffen sich bei hoffentlich schönem Wetter die Töfflimeitli und Töfflibuebe, über 60 bereits angemeldete Fahrer mit Ihren Sackgeldverdunsterli starten am Samstag Morgen beim Restaurant Hirschen und lösen bei manchen Beobachtern die Frage aus, mit welchem Baujahr wir es hier zu tun haben. Das OK. Der Töffli-Tour hat zur gemütlichen Rundfahrt gerufen – und die Fans von Puch, Piag­gio und wie die Marken alle heissen warden vermutlich wieder in Scharen kommen. Ob jung oder alt, Mann oder Frau, der Töfflikult scheint keine Grenzen zu kennen. Da sind solche mit einem gehörnten Helm oder Harley-Lenker an ihrer Mini-PS-Maschine auszumachen. Andere führen in ihrem Anhänger gleich das eigene Benzin mit, sollte unterwegs die nächste Tankstelle zu lange auf sich warten lassen. Und wieder andere haben die Wolldecke auf den Gepäckträger gespannt, um es sich bei einem Halt bequem zu machen. Komm auch du und melde dich gleich an! Wir freuen uns auf dich!