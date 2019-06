Der Kurator Salvatore Mainardi zeigt Mensch, Natur und Objekt von einer Neuen Seite.



Anna Sabina Tedone, 1965 in Bari (I) geboren. Nach dem Studium zog sie nach Mailand, wo sie als Lehrerin unterrichtete, bis sie 2002 in die Schweiz zog. Schon als Kind liebte Tedone das Zeichnen und Malen, das sie über Jahre als Hobby pflegte. Sie bildete ihr Talent weiter aus und begann figürliche Bilder in Öl zu malen. 2018 stellte sie ihre Bilder zum ersten Mal in ihrer Heimat Italien aus und zeigt sie jetzt in der Gemeindegalerie Spreitenbach. Die Werke sind provokant und lassen den Betrachter in zwischenmenschliche Welten eintauchen.

Heinz Schmid, 1957 im Turgau geboren, ist ausgebildeter Agronom. Bilder, die ihm die Natur in Hülle und Fülle liefert, hält er als Foto fest und malt es auf Leinwand. Eine journalistische Tätigkeit förderte seinen Blick zum Bild, von Landschaften, Pflanzen und Tieren. Die Schönheit der Natur, inspiriert ihn zu farbigen-kräftigen Ölbildern. Diese zeigt er in der Gemeindegalerie Spreitenbach und möchte damit dem Betrachter seine Wertschätzung der Natur näherbringen.

Paul Catrinoiu, 1985 in Rumänien geboren, studierte Management an der Romanian American University in Bukarest. 2015 bekam er von einem Blumengeschäft den Auftrag ein Produktkonzept zu entwickeln. Er kreierte die Idee eines Blumen Konus. Aus Ton realisierte er Flowers Conuse in den verschiedensten Formen mit Mustern, die wie Skulpturen wirken. Auf diese Weise entfalten Blumen, knospende Zweige oder Früchte ihre ganze Schönheit.

Salvatore Mainardi hat die Ausstellung «MENSCH, NATUR und OBJEKT» kuratiert, die noch bis 26.07.2019 in der Gemeindegalerie Spreitenbach zu sehen ist.

