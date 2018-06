Der diesjährige Vereinsausflug führte in den Basler Zoo. Die Gruppe Männerturner mit Anhang liess sich von der SBB nach Basel führen. Der kurze Fussmarsch – bei herrlichem Wetter - zum Zoo liess Erinnerungen an frühere Zoobesuche aufkommen, die zum Teil schon Jahrzehnte zurücklagen. Zoo früher hiess – eingesperrte Wildtiere mit wenig Auslauf. Zoo heute heisst – artgerechte Räumlichkeiten mit genügend Auslauf. Am besten haben wir das im Affenhaus, im Elefanten- und Löwengehege gesehen.

Nach dem Apèro mundete das Mittagessen im Restaurant Elefantenblick allen und man fühlte sich fast wie an einer Safari. Die Elefanten tummelten sich nur ein paar Meter vor unseren Tischen entfernt.

Zuletzt dann noch etwas Action. Ein frischgeborenes Bisonkalb wurde von seinen Artsgenossen herumgeschubst, bis es unter dem Gitter durch im Rentiergehege landete. Dann Rettungsaktion durch die Pfleger, aber dann fiel das Kalb in den Wassergraben, neue Rettungsaktion und die Pflegerin stand bis zum Hals im Wasser und musste die wütenden Angriffe der Kalbsmutter abwehren!

So war der Nachmittag rasch um und auf der Heimreise konnten wir zufrieden feststellen - dies war ein toller Ausflug.