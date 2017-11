Mädchenkulturtag Aargau zum Thema „Multi-kulti“ in Wettingen



Rund 170 Mädchen nahmen am Mädchenkulturtag, dem kantonalen Anlass der Jugendarbeit Aargau (AGJA) in Wettingen, teil.

Das Motto hiess Multi-Kulti und lud zu einer Reise durch verschiedene Kulturen ein.

Bereits zum 21. Mal wurde dieser kantonale Anlass der Jugendarbeit Aargau (AGJA) durchgeführt. Organisiert wird der Event von den beiden Projektleiterinnen Viviane Emmisberger und Fränzi Schneeberger.

Unter dem Motto „Multi-Kulti, Zeig mir deine Welt“ trafen sich 170 Teilnehmerinnen sowie circa 30 Jugendarbeiterinnen aus dem ganzen Kanton Aargau in den Räumlichkeiten der Evang. / Ref. Kirchgemeinde in Wettingen.



Nach der Begrüssung und einem kurzen Input zum Thema besuchten die Mädchen zwei Workshops à 1.5h. Die Teilnehmerinnen konnten zwischen: Bauchtanz, Ballmasken und Traumfänger basteln, Krav Maga, Capoeira, Henna Tattoo, DJ Workshop und Kubb wählen.

Nach den Workshops stand ein Input Referat zur Thematik „Migration“ auf dem Programmpunkt. Lelia Hunziker von Integration Aargau machte einen kurzen Input zum Thema.

Das Zuhören fiel einigen etwas schwer, da bereits das leckerere Abendessen duftete, und die Mägen knurrten. Das Catering übernahm passend zum Thema der kurdische Frauenverein und servierte traditionelle Köstlichkeiten.



Nach dem Abendessen wurde der Tag mit einer Disco gefeiert, die Mädchen konnten das gelernte vom DJ oder dem Bauchtanz Workshop gleich unterbeweis stellen. Nebenbei wurde ein Kleidertausch angeboten, und somit die Thematik Konsumverhalten aufgegriffen sowie ein Film zum Thema „Kulturen“ gezeigt. Sehr müde aber zufrieden machten sich nach einem langen Tag die Mädchen und die Jugendarbeitenden auf den Nachhauseweg.



Die Projektleitung bedankt sich bei den vielen grosszügigen Sponsoren des Mädchenkulturtages 2017. Unsere diesjährigen Hauptsponsoren:

Swisslos Fonds Kanton Aargau, reformierten Landeskirche, Pro Juventute Aargau, Verein für Jugend und Freizeit Wohlen und Jugendnetz Siggenthal.



Ein besonderes Dankeschön möchte die Projektleitung der Gemeinde Wettingen aussprechen, für die grosszügige Unterstützung sowie die Möglichkeit die Räumlichkeiten der evang.-ref. Kirchgemeinde nutzen zu dürfen.