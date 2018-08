Produkte aus der Schweiz, die das Label „Made in Switzerland“ tragen, versprechen besonders hohe Qualität. Bereits seit vielen Jahrzehnten sind Produkte aus der Schweiz hoch im Kurs – nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Das bedeutet jedoch nicht, dass nur in der Schweiz hochwertige Produkte gefertigt werden.

Produkte, die in der Schweiz gefertigt werden, kosten meist etwas mehr, als es bei Waren aus dem Ausland der Fall ist. Trotz des hohen Preises sind Schweizer Produkte gerade wegen ihrer besonders hohen Qualität sehr beliebt. Dies trifft zum Beispiel auf Uhren und diverse andere Produkte zu, hinter denen die Schweizer Ingenieurskunst steckt. Das Image Made in Switzerland ist weltweit bekannt und positiv belegt.

Natürlich werden in der Schweiz nicht nur dort hergestellte Produkte verkauft. Viele Geschäfte führen Waren aus aller Welt, die den Qualitätsansprüchen der Schweizer gerecht werden.Im Online Lampenshop der Schweizwerden auch Lampen aus anderen Ländern veräussert. Selbstverständlich wird die Qualität der Lampen streng geprüft und erst nach eingehender Betrachtung werden die außerhalb der Schweiz produzierten Produkte in den Shop aufgenommen.

Strom sparen mit LED Lampen

Wer beim Kauf einer neuen Lampe nicht nur auf das Aussehen, sondern auch den Energieverbrauch Wert legt, der sollte definitiv auf LED Technik setzen. Die modernen LED Lampen brauchen weitaus weniger Strom, als es bei klassischen Glühbirnen der Fall ist. Zudem ist der Wechsel einer Birne nicht nur sicher, sondern auch kinderleicht und in nur wenigen Sekunden erledigt.

Wer in seinem gesamten Haus alle Lampen auf LED umstellt, kann auf diese Weise über die Jahre hinweg durchaus mehrere hundert Euro an Stromkosten sparen. Aus diesem Grund lohnt es sich, zu LED zu wechseln. Beim Kauf einer LED Lampe sollten Sie beachten, dass es LED Lampen zum Beispiel in verschiedenen Lichttemperaturen gibt. Das ist insofern von Bedeutung, als dass die Lichttemperaturen die „Wärme“ des Lichtkegels angibt. Die Palette beginnt bei kalt weiss, dass eher eine moderne klare Stimmung erzeugt. Außerdem gibt es neutral weiss und warm weiss, für alle die es gerne gemütlich haben. Sie können Ihre LED Lampe also perfekt an Ihre Räumlichkeiten anpassen, was das Aussehen und die Lichtqualität betrifft.