Unter Schirmherrschaft der Lungenliga Aargau wurde eine Informationsveranstaltung zum Thema “Rund um den gesunden Schlaf” in der Eventlocation Trafo Baden veranstaltet.



In der Haupthalle wurden von Experten lehrreiche Vorträge über Schlafmedizin gehalten, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Grundlagen für einen gesunden Schlaf, Schlaferkrankungen sowie Schlafmitteln. So informierte etwa der Facharzt des Kantonsspitals in Baden, Dr. med. Andreas Gross, über die wichtigsten Schlaferkrankungen und die damit zusammenhängenden Diagnosemöglichkeiten.



Zudem wurden Workshops zu weiteren Themengebieten veranstaltet, die in den Seminarräumen der Eventlocation unter regen Zulauf stattfanden. So konnten sich Besucher über Stressbewältigung durch Achtsamkeit oder schlaffördernde bzw. schlafhemmende Lebensmittel informieren und an Atem- und Entspannungsübungen teilnehmen.



Im Foyer des Trafogebäudes wurden Informationsstände aufgestellt und Gästen im direkten Gespräch die Möglichkeit gegeben, offene Fragen zu klären. Dazu wurden Fachkräfte aus den Richtungen Atemwegserkrankungen, Atemtherapie und Ernährungsberatung eingeladen. Die Experten informierten über die Themengebiete Schlafhygiene, Lichttherapie sowie Schichtdienst & Schlaf. Die Hauptfragestellung lautete unter anderem, welche hilfreichen Tipps und Ratschläge gegen Schnarchen angewendet werden können.



Unterstützt wurde der Aktionstag durch Experten der Klinik Barmelweid, die ebenfalls über Stände und Kontaktmöglichkeiten die Besucher informierten. Hier konnten die Gäste unter anderem ihre Reaktionsfähigkeit testen, die Rückschlüsse auf die Einschlafneigung zulässt. Zudem präsentierte die Klinik in anschaulicher Weise verschiedene Messinstrumente und erläutere Methoden, wie das Schlafverhalten in einer vertrauten Umgebung analysiert wird.



Weiterhin konnten die Organisatoren Thomas Rindlisbacher vom Schlaf- und Rückencenter in Lyssac einladen, der die Besucher über gute Bettsysteme für einen gesunden Schlaf aufklärte.

Die Veranstaltung war gut besucht, laut Aussage von Marcello Baumann, Geschäftsführer der Lungenliga, kamen über 300 Gäste zu dem Aktionstag. Es gab viel positive Resonanz seitens der Besucher.



Im Jahre 1909 gegründet, setzt sich die “Lungenliga Aargau” seither für Atemwegsbeschwerden und Lungenkrankheiten ein, um den Betroffenen mehr Lebensqualität gewährleisten zu können. Im gesamten Kantonsgebiet Aargau werden somit von der Lungenliga 5.000 Patienten betreut. Mehr als die Hälfte der Patienten befinden sich aufgrund von Schlafapnoe, also der nächtlichen Teilaussetzung der Atmung in Behandlung.