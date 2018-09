Ein paar Regentropfen haben die Lotus-Piloten sowie die Klientinnen und Klienten der Stiftung Lebenshilfe in die erste Runde der 11. Lotus-Rundfahrt vom vergangenen Samstag begleitet. Danach konnte die abschliessende Runde bei trockenem Wetter – und für ganz Hitzige sogar mit offenem Dach – absolviert werden. Rund 45 Minuten waren die Fahrer und Beifahrer/innen jeweils in der reizvollen Gegend des Wynen- und Seetals unterwegs. Das Dröhnen der Motoren, die kurzen Beschleunigungszeiten und die Begeisterung für die sportlich-schnittigen Autoformen lösten rundherum grosse Freude aus. So wurde der trübe Samstag für viele Teilnehmende unverhofft zu einem wunderschönen Tag.