Lokalkomitee Obersiggenthal in Aktion für die Konzernverantwortungsinitiative

Am vergangenen Samstag führten die Mitglieder des Lokalkomitees Obersiggenthal eine Standaktion für die Konzernverantwortungsinitiative durch. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung stimmten sie sehr positiv, sagt Carol Demarmels vom Lokalkomitee: «Für viele ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Konzerne wie Glencore dafür geradestehen sollen, wenn sie das Trinkwasser vergiften oder ganze Landstriche zerstören.»

Ein aktueller Fall brachte in der ganzen Schweiz rund 2000 Freiwillige an 350 Standaktionen auf die Strasse: In Cerro de Pasco (Peru) sind Luft, Boden und Wasser mit Schwermetallen vergiftet. Daran Schuld trägt eine riesige Glencore-Mine. Gerade für Kinder hat das dramatische Folgen: Blutarmut, Behinderungen und Lähmungen. Analysen zeigen, dass sich die Bleikonzentration in den letzten Jahren weiter verschlimmerte. Das muss sofort aufhören! Das Lokalkomitee sammelte deshalb am Stand auch Unterschriften für einen Protestbrief an Glencore.

Die Konzernverantwortungsinitiative kommt bald zur Abstimmung. «Unser Lokalkomitee will die Zeit bis zur Abstimmung weiterhin nutzen, um möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner von Obersiggenthal über die Initiative zu informieren», sagt Christian Keller vom Komitee. «Es ist es unhaltbar, dass es immer noch Konzerne mit Sitz in der Schweiz gibt, die Trinkwasser vergiften, Menschen vertreiben und ganze Landstriche zerstören, ohne dafür geradestehen zu müssen. Die Konzernverantwortungsinitiative schafft endlich verbindliche Regeln, um diesen Machenschaften einen Riegel zu schieben.»

Dem Lokalkomitee beitreten kann man unter https://konzern-initiative.ch/lokalkomitee-obersiggenthal/

Den Protestbrief unterschreiben gegen die Glencore Mine in Peru mit drastischen gesundheitlichen Folgen insbesondere für die dort lebenden Kinder kann man unter www.konzern-initiative.ch/skandal/glencore-mine-vergiftet-kinder/