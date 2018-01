Noch liegt der 18. Badener Limmat-Lauf am Samstag, 24. März 2018, in etlicher Ferne. Doch er kommt schneller, als man denkt. Um den Ablauf verteilter zu kanalisieren, bietet das OK Badener Limmat-Lauf den Frühbuchern einen Bonus. Wer sich bis zum 31. Januar über www.badenerlimmatlauf.ch (Name, Jahrgang, Kategorie angeben) anmeldet, zahlt 5 Franken weniger als das offizielle Startgeld. Nach dem Motto: "De Schneller isch de Gschwinder". stau.