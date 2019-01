«Life, Love, Depression»

An drei Abenden im Oktober wurde das Herzensprojekt «Life, Love, Depression» auf die Beine gestellt. Die Bilder standen nie im Mittelpunkt. Sich über das Thema Depression austauschen war wichtiger.

Betroffenen Personen durchleben oft ähnliche Probleme. Das Umfeld kann die Situation der Betroffen oft kaum verstehen. Man sieht an der Person keine Verletzungen. Auf Familienfotos lächeln Betroffene oft. Innerlich ist diese Person aber nicht da.

Zum Teil braucht es nur Zeit und Ruhe. Unsere Gesellschaft gibt uns diese Zeit nicht. Das Umfeld hat trotzdem Bedürfnisse, die Betroffenen zum Teil nicht mehr befriedigen können.

Die letzten Jahre wurde durch Berühmtheiten, die am Ende nicht mehr konnten, das Thema Depression wieder aufgeworfen. Was ist das? Wie geht man damit um?

Wir laden Sie herzlich ein, die Storys der Betroffenen auf www.life-love-depression.ch zu lesen.

5 Bilder werden an der Photo19 präsentiert, um auf das Projekt Life, Love, Depression aufmerksam zu machen.

Willst auch du deine Story teilen? Dann registriere dich und teile deine Story wie und wann du willst.

«Ich fühlte mich krank. Ich bekam kaum Luft mehr. Ich musste an diesem Montag noch vor dem Mittag an die frische Luft. Im MFO Park in Zürich Oerlikon schaute ich dann auf mein Kaffeebecher aus dem Starbucks. Das Smiley auf dem Becher malte die Barista aus dem Starbucks wohl drauf, da ich beim Bestellen wohl einfach beschissen und müde ausgesehen hatte.

Ich weinte. Ich hatte mich nicht mehr im Griff. Meine Körper machte was es wollte. Die Tränen hatte ich nicht mehr unter Kontrolle.»

- Luca Michelli

