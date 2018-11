Die unzähligen Lämpchen, Lichter und grossen Feuerschalen kamen zwar erst beim Eindunkeln so richtig zur Geltung und verliehen dem vom Alterszentrum Schiffländi organisierten Lichterfest märchenhaften Zauber. Doch Zentrumsleiter Florian Koch strahlte schon vorher und verriet, dass dieser kleine, aber feine Adventmarkt im weitläufigen Zentrumsgarten sicher eine Fortsetzung finden werde. An rund zwanzig Ständen gab es viele aparte Unikate zu kaufen – alles liebevoll von Hand gefertigt. Lauter Sachen, die sich deutlich vom industriell hergestellten Allerweltskitsch abheben, den man an vielen Weihnachtsmärkten findet. Natürlich war auch die Werkgruppe des Altersheims mit attraktiver, kuschelig-warmer Strickmode vertreten. Ein gutes Geschäft machten die Anbieter von hausgemachten Spezialitäten, die von feinen Backwaren und verschiedenen Sorten Weihnachtsguetzli bis zur Sauerkirschen-Konfi, Eierlikör und geräuchten Fleischspezialitäten reichten. Sympathisch waren auch die beiden Stände, an denen Schülerinnen und Schüler Kuchen, selbstgebastelte Karten und allerlei anderes feilhielten. Und wie es sich für einen Adventsmarkt gehört, gab es „Fressstände“ an denen man den kleinen Hunger mit Raclette oder Bratwürsten stillen und die Hände am Glühmost und anderen heissen Getränken wärmen konnte. Wem es draussen zu kalt wurde, flüchtete in die Cafeteria und liess sich dort von netten Damen bedienen.

Zu den vielen guten Geistern, die zur erfolgreichen Erstauflage des Lichterfests beigetragen haben, gehört Lucia Fuhrer. „Statt des traditionellen Bazars wollten wir etwas Neues auf die Beine zu stellen. Etwas, das der Bevölkerung und unseren Bewohner Freude bereitet, sagte die Leiterin Aktivierung und Alltagsgestaltung. Das scheint rundum gelungen, wie von den beteiligten Kunsthandwerker/innen und Produzenten aus dem Dorf und der Region sowie vom Publikum zu hören war. Auch die Menschen, die in der „Schiffländi“ zu Hause sind, liessen sich, begleitet von Angehörigen oder Zentrumsmitarbeiterinnen, von der beglückenden Adventsmarkt-Stimmung vor ihrer Haustüre anstecken. Höhepunkt war die funkensprühende, von Musik untermalte Feuershow von Christian Ziegler. Die tänzerischen Elemente kamen in der Dunkelheit zwar nicht so gut zur Geltung. Umso besser konnte man die spektakulären Feuerbilder geniessen, mit denen der mit pyromanischen Fackeln, Keulen, Fächern und künstlichen Leuchtmitteln arbeitende Jonglierkünstler die Zuschauer vor der nächtlichen Kulisse zu begeistern wusste.

Bericht von Erika Lüscher