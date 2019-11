Lichtererzählnacht der Spielgruppe Zwärgli

Eine stattliche Schar grosser und kleiner Zwerge versammelte sich zur diesjährigen Lichtererzählnacht beim «Holzjoggeli» am Waldeingang vom Hardwald in Eiken.

Nach der Begrüssung wanderten sie singend auf dem mit Kerzenschein beleuchteten Weg in Richtung Waldhaus. Die Spielgruppenzwerge schwenkten stolz ihre selbst gebastelten Laternen. Beim Waldhaus lauschten alle der spannenden Geschichte von der Maus, die wissen wollte, was Angst ist. Danach erklang das Lied «Jedes Chind hät siini Rächt» in der dunklen Nacht.

Im Anschluss gab’s Sonjas feine Suppe und eine grosse Auswahl an Selbstgebackenem (vielen Dank den Spenderinnen). Ueber der heissen Glut der Feuerstelle grillierten einige noch ihre mitgebrachten Würste.

Gross und Klein genossen diesen stimmungsvollen Abend und kehrten glücklich wieder nach Hause zurück.