Oli Melly zeigt ihre Bilder und ihr Schaffen im Infocenter City West. Sie führt damit die Ausstellungsserie weiter, die das Werk von Künstlern und Künstlerinnen aus der Weststadt einem breiten Publikum präsentiert.

Oli Melly lebt im Solothurner Obachquartier. Ihre lichterfüllten Bilder zeichnen sich durch die Tiefe in Farben und mystischen Strukturen aus. Es sind abstrakte Werke, die das Publikum zum Verweilen und zum aufmerksamen Betrachten einladen und oftmals figürliche Gestalten und Symbole entdecken lassen.

Schon in ihrer Jugend waren Oli Melly Farben besonders wichtig. Die Gabe, in Farben zu denken, sie zu kombinieren und mit ihnen zu spielen, begleitete sie in verschiedensten Lebensbereichen. Ganz besonders widmet sie sich den Farben bis heute in ihrem Kunstschaffen.

Nach Abschluss ihrer beruflichen Tätigkeit im Sozialwesen intensivierte Oli Melly ihre Auseinandersetzung mit der Malerei, absolvierte Kurse und Workshops im In- und Ausland und bildete sich kontinuierlich auch autodidaktisch weiter. So wurde die Malerei mehr und mehr zu ihrer Leidenschaft und seit einigen Jahren arbeitet Oli Melly in ihrem eigenen Atelier. Tritt sie dort ein, lässt sie alles andere hinter sich und widmet sich oft mehrere Wochen der Entwicklung einzelner Werke. In ihrem Schaffen ist fast nichts unmöglich und so entsteht aus verschiedensten Materialien die Tiefe in Farben, Formen und Strukturen.

Oli Melly stellt ihr Schaffen regelmässig in Solothurn und der weiteren Region aus und sie freut sich nun, ihre vielfältigen Werke einem interessierten Publikum in der Weststadt zeigen und erläutern zu dürfen.

Die Quartierarbeit Solothurn West organisiert regelmässig Anlässe und Ausstellungen in den eigenen Räumlichkeiten vom Infocenter City West. Mit den Ausstellungen von Kunstschaffenden aus der Weststadt möchte die Quartierarbeit, dass lokale Künstler und Künstlerinnen mit ihrem Werk im Quartier präsent sind und für die Bevölkerung sicht- und erlebbar werden.

Vernissage und Apéro:

Freitag, 2. November 2018, 19 Uhr

Ausstellung:

Samstag, 3. November – Freitag, 21. Dezember 2018

Öffungszeiten:

Samstag, 3. Nov. und Sonntag, 4. Nov. 14-16 Uhr mit Anwesenheit der Künstlerin sowie sowie jeweils Dienstag, 10-12 Uhr & Mittwoch, 16-18 Uhr oder nach Vereinbarung: oli.melly@bluewin.ch / 079 748 84 09

Infocenter City West, Brunngrabenstr. 2, 4500 Solothurn

Regula Aepli, Quartierarbeit Solothurn West