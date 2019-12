Pfarrei St. Martin Egerkingen

Letzter Rorategottesdienst des Jahres

Am Mittwoch 18. Dezember um 6.30 findet der letzte Rorategottesdienst der Pfarrei Egerkingen in diesem Jahr in der Martins Kirche statt. Ein Musikalisches Duo bestehend aus Willy Kenz und Judith Simon wird den GD mit zwei Saxophonen und einer Orgel umrahmen. Auf diese schöne, beruhigende adventliche Musik freuen wir uns.

Rorate; Marienmesse im Advent, einzig in Kerzenlichtern gefeiert, vermittelt die adventliche, ruhige Stimmung und zeigt auf Jesus, der das Licht ins Dunkel jeden Menschen bringt. Anschliessend sind alle Gottesdienstbesucher zu einem gemeinsamen angenehmen Frühstück herzlich eingeladen.

Pfarramt Egerkingen, Pfr. Kenneth Ekeugo