Leiterkonferenz vom Polysport Nordwestschweiz

Leiterkonferenz in Aarau

Zahlreiche Informationen

An der Leiterkonferenz vom Polysport NWS im Gartenzimmer vom Kath. Pfarrhaus in Aarau nahmen zahlreiche Leiter und Leiterinnen aus den Vereinen teil. Die Präsidentin Vera Barritt hiess die Teilnehmer herzlich willkommen. Dem Frauensportverein Aarau dankte sie für die ausgezeichnete Organisation der Leiterkonferenz und übergab der Präsidentin Margrit Müller ein Geschenk. Vera Barritt informierte über Aktuelles aus dem Verband: PNWS Aktuell, Homepage, Zusammenarbeit mit der Sport Union Schweiz, Anlässe und Kurse. Speziell wies sie auf folgende Anlässe hin: Delegiertenversammlung am 4. April 2020 in Benzenschwil, Mixed-Meisterschaft Netzball Vorrunde am 25. April 2020 in Würenlingen, Rückrunde am 25. Oktober 2020 in Oberrohrdorf, Jugitag am 5. September 2020 in Laupersdorf, Netzball Verbandsmeisterschaft am 13. September in Herzogenbuchsee und Kerenzerberg-Weekend am 19./20. September 2020 in Filzbach. Leider findet dieses Jahr kein Kinderspieltag statt. Im Weiteren informierte die Präsidentin über die Ausbildung 1418Leiter.

Am Schluss dankte Vera Barritt den Leitern für die Teilnahme an der Leiterkonferenz. Nach der Pause teilten sich die Teilnehmer der Leiterkonferenz zu Ressortgesprächen: Jugendsport, Erwachsenensport und Fachsport, in die verschiedenen Räume auf.