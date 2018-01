Im Rahmen der 300-Jahr-Feierlichkeiten der katholischen Kirche St. Peter und Paul Frick präsentiert die Musikschule Frick am Sonntag, 28. Januar 2018 um 16.00 Uhr in der Römisch-Katholischen Kirche in Frick ein aussergewöhnliches Konzert der Instrumentallehrpersonen.

Die Vorbereitungen laufen bereits seit einem Jahr und das Konzert verspricht spannende und überraschende Momente. Gegen 40 Instrumentallehrerinnen und Instrumentallehrer der regionalen Musikschule musizieren in zwölf Formationen zwischen Barock und Bluegrass bis zum argentinischen Tango.

Unter der Leitung von Dario Viri werden zudem drei Chorlieder von Mendelssohn, Bruckner und dem Argentinier Carlos Gardel zu hören sein. "Das wird ein toller Anlass für die ganze Familie", sagt Robert Burren, der Leiter der Musikschule Frick.

Das Detailprogramm finden Sie auf www.musikschulefrick.ch.