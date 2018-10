Die Aktivitägen der Landfrauen Wasseramt sind vielseitig, so stehen neben verschiedenen Bastel- und Kochkursen auch immer wieder Vorträge und Führungen auf dem Programm.

Unter fachkundiger Führung konnte eine grosse Schar gut gelaunter Landfrauen und -männer die Firma Steffen-Ris am Standort Kräiligen besichtigen. An diesem Standort werden Kartoffeln, Rüebli und Zwiebeln verarbeitet und z.T. gelagert. Diese Produkte werden von den Bauern aus der näheren und weiteren Umgebung direkt angeliefert. Unglaubliche Mengen werden dort aufbereitet, frisch verpackt und noch am gleichen Tag an die Grossverteiler geliefert.

Wir durften von der Anlieferung/Lager bis zum fertig verpackten Produkt alles besichtigen. Es war eine eindrückliche, interessante und sehr informative Führung. Ein herzliches Dankeschön nochmals an die Firma Steffen-Ris.

Sabine Havelka, Landfrauen Wasseramt