Landesmeisterschaften: Fünf Medaillen für Fricktaler Radsportteam

(pd) Intensive Wochen liegen hinter dem Fricktaler Radsportteam BNP Bike`n`PC Clinic-Costelo-StandCycle.

Nach den Radsporttagen in Gippingen, bei dem Stefan Rütimann aus Leibstadt nach dem Sieg des GP Ehrendingen erneut als Amateur Sieger hervorging, machte sich ein Teil des Teams auf die Reise zum Weltverbandsrennen der UCI in die Türkei zur Tour of Mevlana in Konya. Mit dabei die drei Fricktaler mit Iwan Hasler, Cyrill Steinacher und Kevin Winter. Mit den vier türkischen Fahrern des Teams konnte man die Rundfahrt mit sieben Sportlern in Angriff nehmen. Das Feld war gut besetzt mit einigen Continental Teams. Highlight der viertägigen Rundfahrt war die letzte Etappe, bei der Cyrill Steinacher in die Offensive ging. Zusammen mit dem Weissrussen Vasili Strokau, der letztes Jahr eine Etappe der kleinen Tour de France (Tour de L`Avenir) gewann, konnte er sich lange Zeit an der Spitze des Rennens behaupten mit einem Vorsprung von bis zu fast drei Minuten. Kurz vor dem Ziel wurden diese beiden Animatoren des Tages wieder eingeholt. Leider auch viel Pech in dieser Rundfahrt mit Krankheiten, Wetterpech im Einzelzeitfahren und Streckensicherung. Alles in allem war die Rundfahrt für die Fahrer und Betreuer aber eine positive Erfahrung.

Während dieser Zeit starteten die anderen Fahrer in der Schweiz zum GP Steinmaur, Stefan Rütimann belegte da den 11. Rang und war wiederum bester Amateur im Feld.

Den Start der Landesmeisterschaften 2018 machte der Kosovo. Im Einzelzeitfahren der Elite siegte unser Fahrer Egzon Misini der dann im Strassenrennen auch gleich noch Silber gewann. Unbekehrt in der U19 Kategorie: Blerton Nuha gewann Gold im Strassenrennen und Silber im Einzelzeitfahren.

Nun war die Reihe an der Schweiz wo die nationalen Meisterschaften in Schneisingen durchgeführt wurden. Durch gesundheitliche Probleme musste Kevin Winter für die ganze Meisterschaft Forfait erklären. Im Einzelzeitfahren startete mit Stefan Rütimann nur ein Fahrer des Teams und er belegte den feinen 8. Rang der Amateur/Masters Ü30 Kategorie, es fehlten lediglich 39 Sekunden auf das Podest.

Im Strassenrennen dann ein durchschlagender Erfolg: In der Amateur/Masters Ü30 Kategorie starteten mit Manuel Schmid, Diego Schmid und Stefan Rütimann drei Fahrer des BNP Teams. Diego Schmid konnte sich zu Beginn des Rennens in einer Spitzengruppe behaupten, musste aber dann Tribut zollen. Stefan Rütimann zeigte sich aufmerksam auf diesem sehr anspruchsvollen Parcours und sicherte sich im Sprint um Platz drei einer Gruppe die erhoffte Bronze Medaille. Iwan Hasler beendete das Elite Rennen auf dem 32. Rang hinter dem neuen Schweizermeister Steve Morabito (Groupama-FDJ).

Fünf Medaillen bei Landesmeisterschaften – welch grosse Freude im Team BNP-Costelo-Standcycle!

In der zweitem Saisonhälfte wird das Team Rennen in der Schweiz und Deutschland bestreiten, zudem liegen bereits Einladungen vor für UCI Rennen in Frankreich und der Türkei.