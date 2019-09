Am Mittwochmorgen um 8.00 Uhr trafen sich alle Primarschüler der Schule Remigen und Rüfenach auf dem Pausenplatz der Schule Rüfenach bei strahlendem Sonnenschein. Den ganzen Tag strahlte uns die Sonne warmherzig an.

Nach einem kräftigen Einturnen in dem die Gelenke gestreckt, warm gemacht und gedehnt wurden, konnten die Schülerinnen und Schüler sich klassenweise in den Disziplinen des Ballweitwurfes, 60 m Sprint, Weitsprung sowie Hindernislauf messen. Die Ergebnisse wurden ermittelt während die Schülerinnen und Schüler eine Verpflegungspause genossen. Hierfür gab es viele fleissige Bäckerinnen und Bäcker, welche der Schule Kuchen und vieles mehr zur Verfügung stellten. Frisch gestärkt begann der zweite Spielteil. Die Kinder stellten sich in klassendurchmischten Gruppen abwechslungsreichen Geschicklichkeitsposten. Die älteren Schülerinnen und Schüler unterstützten die «Kleinen» tatkräftig durch anfeuern und halfen beim zurecht finden auf dem Gelände. Der Morgen war im Nu vorbei und so gab es riesigen Applaus bei der Rangverkündigung des UBS-Kids- Cup.

Glücklich und zufrieden fuhren die Schülerinnen und Schüler von Remigen mit den Velos zurück nach Hause, die Jüngeren wurden abgeholt und die Rüfenacher machten sich zu Fuss auf den Heimweg. Ein gelungener Schulsporttag neigte sich dem Ende zu. Vielen Herzlichen Dank für alle fleissigen Hände die mit ihrem Einsatz diesen Tag zu solch einem schönen Anlass gemacht haben.