Kurztrip der Männerriege Schönenwerd

Eine Weile hat es gedauert, doch nun war der Tag endlich gekommen. Die Männerriege Schönenwerd hat ihren Kurztrip angetreten. Die Anreise zum Hotel Hirschen in Grindelwald verlief ohne Probleme, trotzdem gab es zur Stärkung erst einmal Kafi und Gipfeli. Doch keine Zeit galt es zu verlieren, auf ging es zur ersten Wanderroute. Trotz etwas diesigem Wetter sollte die erste Wanderung nicht lange auf sich warten lassen.

Einstimmigkeit ist immer so eine Sache, darum machte sich Team Eins auf zum Eiger Trail ab Alpiglen und der Rest von uns ließ sich mit der Vierergondelbahn auf den Männlichen fahren. Die Fahrt ging schneller als gedacht und trotz der trüben Sicht bot sich uns eine atemberaubende Aussicht auf die umliegenden Gipfel und Täler. Einigen war das scheinbar noch nicht genug. Ein paar Waghalsige von uns wagten sich todesmutig an das Erklimmen des Gipfels.

Nach dem metaphorischen Hissen der Flagge auf dem Gipfel ging es dann gemeinsam über den Panorama Trail zur kleinen Scheidegg. Team Eins am Eiger Trail absolvierte währenddessen den steilen Anstieg von mehr als 700m zur Station Eigergletscher und fast zeitgleich trafen wir wieder auf unsere Kameraden. Wir hatten Glück, denn das Wetter klarte immer weiter auf und wir konnten die komplette Aussicht über die unzähligen Berggipfel der Berner Alpen genießen.

Danach ging es wieder zurück ins Hotel Hirschen, wo bereits ein exzellentes Nachtmahl auf uns wartete. Ein lockeres Ausklingen des Abends bei einem oder mehreren leckeren Getränken beendete den ersten Tag. Für morgen stand selbstverständlich schon die nächste anspruchsvolle Route auf dem Plan. Das Frühstücksbuffet war reichhaltig und stärkend und bereitet perfekt auf das Kommende vor. Nach dem obligatorischen Gruppenfoto starteten wir die Wanderung und machten wir uns auf den Weg.

Entlang der Lütschine ging es Richtung Gletscherschlucht. Über Stock und Stein erreichten wir schließlich unser Ziel. Ein beeindruckendes Naturphänomen präsentierte sich uns in seiner ganzen Pracht. Nach ausführlicher Erkundung und gebannter Betrachtung der einzigartigen Naturkulisse wagten sich einige von uns noch an das „Spiderweb“ das Sieben Meter über dem wilden Gebirgsbach thront. Es folgten ein deftiges Mittagessen und ein letzter Blick zurück in die Schlucht, bevor wir unsere Rückreise nach Schönenwerd antraten.