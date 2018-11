Ende Oktober 2018 von 10 bis 15 Uhr fand erstmals in Matzendorf ein Flohmarkt statt. Dies im Zusammenhang mit dem Repair Café, welches durch den Naturpark Thal durchgeführt wurde.

Von den 16 angemeldeten Ausstellern, kamen am vergangen Samstag 14 nach Matzendorf, um aufgrund des Regenwetters im Gemeindewerkhof ihre Stände aufzustellen und die mitgebrachte Ware von Kleidern über Figuren, Küchengeräte, CD’s, Spielzeug, Schmuck und vielem mehr feilzubieten. Auf Grund der beschränkten Platzverhältnisse musste die Gemeinderätin Sara Liechti sogar einige Absagen weiteren interessierten Standbetreibern erteilen.

Kaum eingerichtet, kamen die Schnäppchenjäger, um über Begehrtes zu verhandeln. Gegen Mittag flachte die Anzahl der Besucher ab und es wurde ruhig. Doch gegen 14 Uhr fanden nochmals einige den Weg durch Kälte und Regen zum Werkhof.

Einmal mehr stand in Matzendorf das Zusammensein an erster Stelle, denn man kam in Gruppen, wusste so Einiges zu berichten und hatte es gut bei gratis Kaffee und Kuchen. Dieser besondere Matzendorfer-Spirit schien zu gefallen, denn einige der Aussteller haben bereits ihr Interesse bei einer allfälligen Wiederholung bekundet. Laut Liechti war der Flohmarkt im Zusammenhang mit dem Repair Café eine spontane Idee mit kurzer Vorbereitungszeit. Weil die Nachfrage aber so gross ist, wird Liechti nun in der Arbeitsgruppe «Matzedorf läbt!» prüfen, ob der Flohmarkt ein fester Bestandteil im Matzendorfer Veranstaltungskalender werden soll.