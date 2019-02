Alles was Hein für seine Werke braucht, findet er im Wald. Nach dem Motto NICHT NUR BAUMRINDEN zeigt der deutsche Künstler Naturbilder aus Rinden und Ästen.

Michael Hein 1955 in Osnabrück geboren, lebt in Frankreich und arbeitet seit 34 Jahren als Bühnenmaler am Theater Basel. Er ist Mitglied auf Kunschtplatz, der Basler Künstlergesellschaft und dem Schweizer Theatermalerverband. Seit 1972 kann man seine Malerei und Installationen in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland bewundern.

Als Ausgleich zum Berufsalltag, streift Hein mit offenen Sinnen durch Wiesen und Wälder. Dabei hält er stets Ausschau nach geeigneten Materialien. Denn der Rohstoff, aus dem er seine Naturbilder schafft, ist der Baum.

Zurück im Atelier sichtet er seine Ausbeute. Die Rinde der Waldkirsche spricht ihn sehr stark an. «Die Faszination für das Material animiert eine spontane emotionale Reaktion, Struktur und Textur farblich zu verfremden» sagt Hein. Somit entstehen plastische Bilder neuer Art.

Um sich selbst ein Bild zu machen und im Bild zu sein, besuchen Sie SichtArt auf www.kunschtplatz.ch

Die Ausstellung für schöneres Wohnen mit den taktilen Naturbildern dauert noch bis 05.04.2019. Schauen Sie doch rein, Sie werden begeistert sein!